Un regalo per i tifosi: in arrivo “Lucky”, docuserie su Ecclestone

Il 27 dicembre è in arrivo un regalo per gli appassionati del Circus: “Lucky”, la docuserie su Bernie Ecclestone, sbarcherà a breve in tutto il mondo

Per i fan della Formula 1 che oramai hanno terminato documentari e serie relative al Circus sulle principali piattaforme streaming, è in arrivo un regalo di Natale. Per la quinta stagione di Drive to Survive sarà necessario attendere il 2023. Il 27 dicembre, è invece in arrivo una docuserie in otto parti su Bernie Ecclestone. L’ex boss della Formula 1 sarà l’unico protagonista della serie e racconterà la storia della classe regina del motorsport dal suo punto di vista, a partire dagli anni ’50 fino all’allontanamento forzato nel 2017. La docuserie sarà disponibile su Discovery+ per i residenti nel Regno Unito, mentre in Italia verrà distribuita da DAZN.

Il motorsport dal punto di vista di un protagonista

“Lucky”, così si chiama la serie, è stata scritta e prodotta da Manish Pandey (autore del film Senna). Uno dei dettagli sicuramente più interessanti del racconto riguarda la sicurezza. Ecclestone offre la sua prospettiva unica, nonché la sua conoscenza, circa alcuni degli incidenti che hanno portato alla morte di colossi di questo sport. Ma non solo, racconta anche i passi compiuti affinché i piloti fossero messi sempre più in sicurezza. In merito a ciò, cita ad esempio la nomina di Sid Watkins come primo medico professionista dello sport.

Nella docuserie si parla ovviamente anche degli affari del magnate della Formula 1, che hanno plasmato lo sport grazie all’abilità di Ecclestone nel mondo del business. Con Ecclestone come narratore e firmatario della produzione, Lucky potrebbe diventare il resoconto definitivo di una vita straordinaria.