Sainz, una Ferrari da 819 CV come regalo di Natale

Natale ad alta velocità per lo spagnolo, che sotto l’albero ha trovato niente meno che una Ferrari 812 Competizione

Chi di noi non ha mai desiderato di ricevere una supercar in regalo? Lo sa bene Carlos Sainz, che quest’anno ha visto realizzarsi uno dei suoi più grandi desideri. In visita a Maranello, il pilota della Ferrari ha trovato ad attenderlo una Ferrari 812 Competizione, supercar che può contare la bellezza di 819 CV. Un regalo non del tutto inaspettato, dato che a inizio 2022 lo spagnolo aveva descritto le caratteristiche della sua auto ideale al servizio Tailor Made della Ferrari.

Dodici mesi dopo, Sainz può ora veder coronato uno dei suoi sogni, andando ad aggiungere un’altra auto alla collezione di supercar che già arricchiscono il suo garage. A oggi, infatti, è proprietario già di due McLaren. Una 720S, con motore biturbo V8, e una 600 LT, che vanta ben 600 CV di potenza. Ma non è tutto. I più appassionati ricorderanno che, in una delle conferenze stampa fatta da pilota McLaren, lo spagnolo aveva dichiarato di possedere una Volkswagen Golf Gti. Ebbene, Sainz la conserva ancora gelosamente, dato che si tratta della vettura con cui ha conseguito la patente.

UNA FERRARI SU MISURA PER SAINZ

La Ferrari 812 Competizione nuova di zecca è caratterizzata da una finitura nera opaca, ripresa anche nel colore delle ruote. Inoltre, monta un motore letteralmente da urlo. Sainz non si è infatti risparmiato e ha chiesto a Babbo Natale la versione più estrema di questa Ferrari: un V12 aspirato da 6,5 litri, capace di erogare una potenza di 819 CV a 9.500 giri/minuto. Insomma, una vera e propria bomba.

Ma non è tutto. L’auto è personalizzata e brandizzata nelle soglie sottoporta con la scritta “Smooth Operator“, immancabile soprannome di Sainz. La versione scelta dal pilota della Ferrari è stata prodotta in 999 esemplari. Inutile dirlo, ma si tratta di modelli molto particolari che la Casa ha deciso di affidare a una cerchia ristretta di clienti.