Ufficiali le date dei test pre-stagionali: dal 12 al 14 marzo

Sono finalmente ufficiali le date dei test pre-stagionali che si terranno dal 12 al 14 marzo nel circuito di Sakhir

I test pre-stagionali del 2021 si disputeranno dal 12-14 marzo. Come si può dedurre dalla data e diversamente dal solito, la durata dei test non sarà più di sei giorni ma solo di tre. La scelta è stata dettata principalmente dalla necessità di risparmiare sui costi. A influire vi è anche un problema di tempo, poiché la stagione del 2020 si è protratta più del dovuto a causa della difficoltà legate al Covid-19. I giorni di test erano già stati dimezzati notevolmente nel 2019.

L’ufficialità dei test ha tardato ad arrivare, dopo che si davano per certe le date del 2-4 marzo a Barcellona. E’ stata proprio la Spagna, a partire dal 2016, a ospitare i test pre-campionato sulla pista catalana. Ma quest’anno è il Bahrain ad averla vinta, con il circuito di Sakhir. Ritornando per l’occasione a disputare i test dopo l’ultima volta datata 2014. Proprio il circuito di Sakhir, la scorsa stagione, ci ha regalato una gara piena di emozioni con un podio inaspettato.

PRO E CONTRO

Tra i pro di questa scelta vi sono sicuramente tutte le questioni logistici legate ai costi. La prima gara della stagione si terrà proprio su quello stesso circuito solo due settimane dopo i test, permettendo di risparmiare sui trasporti. Inoltre, il circuito si trova nella città di Manama che gode di un clima piuttosto mite grazie alla vicinanza con l’Equatore, permettendo così ai piloti di avere le stesse condizioni che troveranno nelle tappe successive.

Per quanto riguarda i contro, uno di essi è sicuramente della distanza. La maggior parte dei quartier generali dei team si trova in Europa, decisamente più vicini alla Spagna. E’ dunque impensabile o quasi, spostarsi solo per quei tre giorni. Vi è inoltre anche lo svantaggio sostanziale al quale vanno incontro i piloti che inizieranno la stagione con un nuovo team o, come alcuni, per la prima volta in Formula 1. Tre giorni di test potrebbero non essere abbastanza prima dell’inizio della stagione.