Gran Premi cittadini a rischio: Nurburgring e Hockenheim si candidano

Tutte a rischio le gare cittadine del calendario 2021: la Germania candida Nurburgring e Hockenheim come possibili sostituti

Il calendario della Formula 1 2021 potrebbe presto subire nuove variazioni: Nurburgring e Hockenheim si candidano a subentrare in corsa. Rimandato il primo Gran Premio in Australia, la nuova stagione partirà dal Bahrain, per poi spostarsi in Italia, a Imola. Quella sanmarinese dovrebbe essere solo la prima di una serie di nuove tappe che verranno presto aggiunte al calendario. Portimao su tutte, per il cui ingresso nel calendario parrebbe mancare solo l’ufficialità..

Il 2021 della Formula 1 sarà ancora pesantemente condizionato dall’epidemia da Covid-19. Se in alcuni stati la quarantena obbligatoria impedisce a team e addetti ai lavori di trasferircisi, in altri il problema riguarda il distanziamento. Questo discorso va esteso a tutti i circuiti cittadini, con Azerbaijan e Canada che potrebbero a breve essere ricollocati o addirittura cancellati dal nuovo campionato mondiale.

Nonostante la conferma arrivata direttamente dagli organizzatori, anche il Gran Premio di Monaco sembra decisamente in bilico e sarà l’evoluzione dell’epidemia nelle prossime settimane a decretare lo svolgimento o meno dell’evento. Rientrano così in gioco circuiti che, pur non presenti nella bozza ufficiale del calendario, potrebbero fungere da “tappabuchi” per il campionato che inizierà a marzo.

CAMBIAMENTI IN VISTA NEL CALENDARIO 2021

Anche nel 2021 la Germania potrebbe avere un Gran Premio di Formula 1, ne è sicuro il segretario generale dell’AvD: “Non mi sorprenderebbe vedere altri cambiamenti nel calendario 2021 della Formula 1″ – ha dichiarato Lutz Leif Linden all’agenzia di stampa GMM. “Siamo pronti e preparati a discutere con Liberty Media la possibilità di gareggiare in Germania. Questo potrebbe avvenire al Nurburgring o a Hockenheim.”

Al momento l’ipotesi più probabile è l’ingresso del Gran Premio di Germania al posto della gara di Montreal, prevista per il 13 giugno. Al momento dagli organizzatori della gara canadese non sono ancora arrivate comunicazioni a riguardo e i prossimi giorni saranno decisivi in merito.