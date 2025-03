UFFICIALE: Tsunoda sostituirà Lawson dal GP del Giappone!

La Red Bull ha appena confermato: Yuki Tsunoda sostituirà Liam Lawson nel team principale della Red Bull a partire dal Gran Premio del Giappone

Ufficializzate le cattive notizie per Liam Lawson: dal Gran Premio del Giappone, sarà Yuki Tsunoda a occupare il suo posto in Red Bull. Il neozelandese, invece, gareggerà per la Racing Bulls. Da ricordare, è che non è la prima volta che i nomi dei due piloti vengono associati. Nelle ultime gare del 2024, infatti, Lawson ha corso al fianco del giapponese dopo aver sostituito Daniel Ricciardo. Le sue buone prestazioni, gli hanno poi permesso di ottenere una promozione in Red Bull dall’anno dopo. Al fianco dell’attuale campione mondiale, Max Verstappen.

Tuttavia, il ventitreenne neozelandese ha incontrato non poche difficoltà nell’adattarsi alla RB21 durante i primi due gran premi della stagione. Uscendo di scena con un incidente nel primo e chiudendo la gara al quindicesimo posto a Shanghai. Posizione poi migliorata in seguito alle squalifiche di Leclerc, Hamilton e Gasly, ma sempre fuori dai punti. Fattori che hanno comportato un’incremento delle già insistenti voci su una possibile sostituzione. Oggi, ufficialmente confermata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

L’opportunità che Tsunoda tanto desiderava?

Un’ esperienza del tutto nuova per Yuki Tsunoda, associato ormai da anni al secondo team della Red Bull. Dopo aver debuttato nel 2021 con l’allora AlphaTauri, infatti, Tsunoda ha continuato a crescere nello sport, riuscendo ad ottenere più punti dei suoi compagni di squadra. Con il giapponese che, solo nel 2024, è riuscito a ottenere trenta dei quarantasei punti guadagnati dal team nel corso della stagione. Nonostante i test di fine stagione ad Abu Dhabi però, fino ad oggi, il pilota non è mai stato annunciato nella line-up ufficiale Red Bull. Opportunità arrivata alla sua quinta stagione in Formula 1.