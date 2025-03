Parcheggio in doppia fila, la multa sale a 900€: approvate le nuove sanzioni con foto | Anche se non c’è il vigile ti beccano

Nuove sanzioni con foto per coloro che parcheggiano in doppia fila, adesso la multa sale a 900 euro, anche se non c’è il vigile.

Non ci sono buone notizie per gli automobilisti indisciplinati, con le sanzioni che risultano essere ancora più severe di quelle che erano previste in precedenza. Il Codice della Strada è stato revisionato nuovamente e le multe per il parcheggio in doppia fila, ormai fioccano, come mai visto prima di questo momento.

900 euro è la somma che si paga se si parcheggia in maniera irregolare, le infrazioni sono sanzionate in maniera molto dura come è stato più volte specificando parlando del nuovo codice della strada e delle modifiche da esso subite.

Il 14 gennaio scorso esso è entrato in vigore, creando non poco scompiglio, sono molte le irregolarità su cui si è agito e forse in pochi sanno che anche la disciplina dei parcheggi è cambiata in maniera oseremmo dire radicale. Un intervento indispensabile considerando il gran numero di automobili presenti in strada.

Ecco allora tutti i dettagli della nuova sanzione che preoccupa tutti.

Controlli più severi: la tecnologia scova i trasgressori

Proprio negli ultimi mesi il governo ha deciso di procedere duramente nei confronti di coloro che sono trasgressori del codice della strada, notevoli gli interventi per quello che riguarda le soste selvagge, con quelle che sono le infrazioni più comuni al codice della strada, ovvero il parcheggio in doppia file. Pur non essendo un comportamento pericoloso, almeno nella maggior parte dei casi, esso può essere causa di notevoli disagi e di intralcio per il passaggio, pensando anche ad eventuali mezzi di soccorso.

Questo è il motivo per cui si è deciso di inasprire la sanzione a riguarda, arrivando a 900 euro. Per portare avanti una lotta spietata per i trasgressori, le sanzioni non verranno emesse solo dalle forze dell’ordine, ma potranno essere inviate direttamente a casa dell’automobilista, nel caso in cui siano le telecamere e rilevare l’infrazione.

Sosta vietata nei parcheggi riservati

Le salate sanzioni a cui ci si riferisce, non sono destinate a coloro che parcheggiano in doppia fila, ma piuttosto spettano a coloro che parcheggiano nei posti riservati ai disabili. Per tali soggetti sono pensati parcheggi appositi e il Nuovo Codice della Strada prevede sanzioni molto più severe.

Per coloro che irregolarmente vengono trovati al posto dei disabili ricevono una sanzione di 990 euro, ancora più severi i provvedimenti nel caso di recidiva. Un’attenzione importante sia per la viabilità che per il senso civico che dovrebbe esservi dietro a tali comportamenti.