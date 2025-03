Posto di blocco, attento ai fari ingialliti: se ti fermano scatta una multa da 173€: non ti permetto di averli così brutti

Al posto di blocco se hai i fari ingialliti ti ritrovi con una multa da 173 euro, brutti così non li puoi avere.

Quando ci si mette alla guida della propria automobile, è importante controllare ogni singolo dettaglio, affinché si abbia la certezza di viaggiare in completa sicurezza. Questo è anche lo scopo su cui si è basata la modifica del codice della strada, di cui tanto si è parlato.

Semplice immaginare come i fari e quindi il sistema di illuminazione della propria vettura, si è indispensabile soprattutto quando si viaggia di notte. A sottolineare questo ci pensa il controllo che viene effettuato in sede di revisione per quello che riguarda proprio l’illuminazione delle auto.

Era il 2011 quando è stato reso obbligatorio l’utilizzo delle luci di posizione anche di giorno, in particolari condizioni di viaggio e all’interno delle gallerie, oltre che in autostrada.

Ma questa volta il problema sono i fari ingialliti, segno del tempo che passa sulle automobili e che incide sulle plastiche di esse, potrebbe essere causa di una salata multa.

Posto di blocco: i tuoi fari ingialliti ti mettono nei guai

Riuscire ad avere una buona visuale vuol dire non diventare un rischio per se stessi e per gli altri. Semplice immaginare che anche i fari ingialliti possono essere un problema e le multe che si rischiano sono veramente molto severe. Sul web è possibile trovare moltissimi consigli su come mantenere i fari perfetti per evitare che al posto di blocco ci siano delle problematiche.

In commercio sono molti i prodotti che si possono acquistare, paste abrasive che sono perfette per riuscire a togliere il giallo dalle automobili. Basta utilizzare la pasta apposita, abbinata a della carta abrasiva e a un panno in microfibra per riuscire ad avere un risultato veramente perfetto. In questo modo è semplice riuscire ad avere ottimi risultati.

Ecco cosa si rischia veramente

La normativa italiana, in particolare l’articolo 79 del Codice della Strada, prevede sanzioni molto salate, non per quello che riguarda i fari ingialliti, ma piuttosto i fari non funzionanti ovvero rotti. Girare in strada in questa maniera può essere causa di una multa molto salata che arriva fino a 344 euro.

Invece si prevedono sanzioni dai 42 ai 173 euro nel caso in cui non non si procede con la luce accesa nei casi in cui le regole le impongono. Verificare periodicamente che i fari siano perfettamente funzionanti è veramente molto importante.