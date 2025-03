Red Bull cambia ancora pilota?

Ciao Lawson, Red Bull cambia con Yuki?

Con l’ormai imminente sostituzione di Liam Lawson con Yuki Tsunoda dopo appena due Gran Premi nella stagione 2025 di Formula 1, Red Bull conferma ancora una volta la sua propensione a modificare le proprie formazioni a stagione in corso.

Non è la prima volta che il team austriaco decide di rimescolare le carte tra i propri piloti, e i risultati di queste scelte sono stati alterni: in alcuni casi si sono rivelati successi clamorosi, in altri non hanno portato alcun miglioramento. Vediamo nel dettaglio gli episodi passati.

2006 – Christian Klien vs Robert Doornbos

Dopo aver inizialmente concesso tre gare a Vitantonio Liuzzi, Christian Klien si era assicurato il secondo sedile in Red Bull al fianco di David Coulthard. Tuttavia, la sua incapacità di competere con il più esperto compagno di squadra, unita al rifiuto pubblico di un’offerta per correre in IndyCar, portarono Helmut Marko a sostituirlo dopo il GP di Monza.

Al suo posto fu promosso Robert Doornbos, già pilota di riserva del team. Pur svolgendo un lavoro discreto nelle tre gare finali, l’olandese non fu confermato per la stagione successiva e trovò maggiore successo in IndyCar.

2007 – Scott Speed vs Sebastian Vettel

Il 2007 fu un anno difficile per Toro Rosso, con Scott Speed e Liuzzi in bilico. L’opportunità arrivò quando Sebastian Vettel, in prestito a BMW Sauber, impressionò con un ottavo posto nel GP degli Stati Uniti, diventando il più giovane pilota di sempre a segnare punti.

Con Speed fuori dai giochi dopo continui problemi, Vettel fu richiamato a partire dal GP d’Ungheria. Il giovane tedesco si rivelò una scommessa vincente, conquistando la prima vittoria di Toro Rosso a Monza nel 2008 e guadagnandosi la promozione in Red Bull l’anno successivo. Da lì, iniziò la sua ascesa verso i quattro titoli mondiali consecutivi tra il 2010 e il 2013.

2009 – Sebastien Bourdais vs Jaime Alguersuari

Nonostante il suo talento, Sebastien Bourdais faticava a trovare il giusto feeling con la Toro Rosso e veniva regolarmente battuto dal rookie Sebastien Buemi. Per questo motivo, Red Bull decise di puntare su un altro giovane, promuovendo Jaime Alguersuari, che divenne il più giovane pilota di F1 all’epoca.

Alguersuari e Buemi rimasero con Toro Rosso fino al 2011, ma nessuno dei due convinse per un passaggio in Red Bull. Entrambi furono sostituiti nel 2012, e Alguersuari si ritirò dalle corse a 25 anni per dedicarsi alla carriera da DJ.

2016 – Daniil Kvyat vs Max Verstappen

Dopo il ritiro di Vettel, Red Bull promosse Daniil Kvyat dalla Toro Rosso per il 2015. Tuttavia, l’ombra di Max Verstappen incombeva sul giovane russo, e i suoi risultati altalenanti portarono al clamoroso scambio prima del GP di Spagna 2016.

Verstappen ripagò immediatamente la fiducia vincendo la sua prima gara con Red Bull, diventando il più giovane vincitore di sempre in Formula 1. Da quel momento, l’olandese si affermò come il pilota di punta della squadra, conquistando finora quattro titoli mondiali consecutivi.

2017 – Daniil Kvyat vs Pierre Gasly vs Brendon Hartley

Kvyat tornò in Toro Rosso, ma la sua situazione rimase precaria. Nel frattempo, Pierre Gasly, fresco campione GP2, attendeva la sua occasione. Il francese subentrò a Kvyat dal GP della Malesia, mentre Brendon Hartley debuttò negli Stati Uniti.

Gasly in seguito vinse un GP con AlphaTauri e diventò un pilota di riferimento per Alpine, ma non riuscì a brillare in Red Bull. Hartley, invece, non convinse e uscì rapidamente dal giro della F1.

2019 – Pierre Gasly vs Alex Albon

Gasly faticò a tenere il passo con Verstappen nel 2019 e, dopo 12 GP, Red Bull lo sostituì con Alex Albon. Tuttavia, il pilota thailandese, pur mostrando sprazzi di talento, soffrì a sua volta la convivenza con Verstappen e fu sostituito alla fine del 2020.

Albon ha poi trovato una nuova vita in Williams, ma dal punto di vista di Red Bull, lo scambio con Gasly si rivelò un fallimento.

2023 – Nyck de Vries vs Daniel Ricciardo

Nyck de Vries, promosso in AlphaTauri dopo il suo exploit a Monza 2022 con Williams, durò solo 10 gare prima di essere sostituito da Daniel Ricciardo. L’australiano, però, si infortunò poco dopo e, pur essendo un miglioramento rispetto a De Vries, non convinse Red Bull a dargli una seconda chance in prima squadra.

2024 – Daniel Ricciardo vs Liam Lawson

Ricciardo perse il suo posto nel team junior a favore di Liam Lawson, che aveva ben figurato come suo sostituto nel 2023. Lawson e Tsunoda si giocarono la possibilità di salire in Red Bull, e alla fine fu Lawson a spuntarla per il 2025.

Tuttavia, dopo solo due GP, sembra che Red Bull stia già facendo marcia indietro, rendendo questa la sostituzione più spietata della sua storia.

La storia dimostra che Red Bull non ha mai esitato a cambiare i suoi piloti a stagione in corso. In alcuni casi, come con Vettel e Verstappen, le scelte si sono rivelate vincenti. In altri, come con Gasly e Albon, i cambiamenti non hanno portato i risultati sperati.

Con il possibile ritorno di Tsunoda al posto di Lawson nel 2025, Red Bull potrebbe nuovamente scrivere un altro capitolo nella sua lunga storia di sostituzioni improvvise.