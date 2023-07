UFFICIALE: Ricciardo nuovo pilota AlphaTauri

Ricciardo è il nuovo pilota di AlphaTauri, con cui correrà già a partire dal Gran Premio d’Ungheria. Scaricato con effetto immediato Nyck De Vries

AlphaTauri: fuori De Vries, dentro Ricciardo. Il pilota olandese è stato lasciato a casa dal team. Le sue prestazioni in questi primi dieci Gran Premi hanno deluso di gran lunga le aspettative, nate dopo un sensazionale dodicesimo posto con la Williams a Monza la stagione passata. Le voci si erano fatte sempre più insistenti, complice un Helmut Marko sempre pronto ad alimentarle e ora è arrivata la conferma ufficiale.

Lo stesso Marko aveva affermato in un’intervista che la situazione sarebbe risultata più chiara dopo il ritorno dietro al volante di Ricciardo nella giornata di oggi, martedì 11 luglio, per i test Pirelli di Silverstone e così è stato. Franz Tost, Team Principal di Alpha Tauri si è detto “molto felice di accogliere di nuovo Ricciardo nel team“. L’austriaco ha anche affermato: “Daniel conosce già molte persone all’interno del la squadra, per cui non sarà difficile per lui integrarsi. Inoltre è un pilota con grande talento e una grande esperienza e questo ci farà sicuramente comodo“.

La voglia di rivalsa di Ricciardo

Sarà dunque Ricciardo a correre sull’AlphaTauri a partire dal Gran Premio d’Ungheria. Lo stesso Horner ha dichiarato: “Sono contento di vedere come Daniel non abbia perso la sua forma durante il periodo lontano dalla pista. Sono elettrizzato di vedere cosa avranno in serbo per lui i prossimi Gran Premi della stagione“. Questa è davvero una grande occasione per l’australiano, il quale durante le più recenti interviste aveva espresso il desiderio di tornare a correre la prossima stagione. La voglia di mettersi il passato alle spalle è tanta, soprattutto c’è il desiderio di dimenticarsi gli ultimi due anni da incubo in McLaren.

L’obiettivo dell’australiano è sicuramente quello di fare bene alla guida del team di Faenza, sperando che le sue prestazioni lo rendano appetibile per un sedile di prim’ordine in Red Bull al fianco di Max Verstappen. In attesa di vedere cosa succederà, lasciamo che sia la pista a parlare, a partire da quella ungherese, dove nel 2014 Ricciardo conquistò la sua seconda vittoria in Formula 1.