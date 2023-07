McLaren famelica: gli aggiornamenti non finiscono qui

Il successo non placa la fame, ma la accentua: a Woking si preparano a nuovi aggiornamenti per i prossimi appuntamenti del mondiale

Senza dubbio la McLaren è stata la più grande sorpresa dello scorso Gran Premio di Gran Bretagna. Il team principal Andrea Stella aveva dichiarato fin da subito che avremmo visto le vere potenzialità della monoposto soltanto a Silverstone, ma nessuno si sarebbe immaginato uno sviluppo del genere. La scuderia di Woking ha infatti dominato le qualifiche del sabato, conquistando la prima e la seconda fila. Ma, cosa ancor più straordinaria, domenica è riuscita a tenere il passo con le rivali Mercedes e Ferrari, concludendo con il secondo posto di Lando Norris. Ma non sembra finita qui: la McLaren ha infatti annunciato che porterà aggiornamenti anche in Ungheria, e non solo.

What a day at the #BritishGP! 🇬🇧 Hear exclusively from Lando, Oscar and the team. 👇 — McLaren (@McLarenF1) July 9, 2023



Al termine del GP sul circuito di Silverstone, infatti, Stella ha annunciato che lo sviluppo del team McLaren continuerà la prossima settimana in Ungheria, con un nuovo pacchetto di aggiornamenti. “Per il Gran Premio d’Ungheria abbiamo altri aggiornamenti che ci aiuteranno nel migliorare il passo gara. Saranno apportati su entrambe le monoposto.” ha dichiarato, come riporta il sito Motorsport.com, “Ma come le altre scuderie, porteremo altri aggiornamenti anche nelle prossime gare“.

Il team McLaren, dopo un pessimo inizio di stagione, sembra aver riconquistato la fiducia nelle proprie prestazioni. “Questo anche grazie al fatto che, una volta che abbiamo cominciato a ridisegnare la vettura, è come se avessimo sbloccato il suo potenziale. E grazie al nostro lavoro continuiamo a vedere uno sviluppo aerodinamico efficiente.” spiega Stella. “Appena capisci che un progetto è abbastanza maturo da portare risultati, vai dritto sulla tua strada. Quindi ci saranno altri aggiornamenti dopo l’Ungheria“.

GLI AGGIORNAMENTI DELLA MCLAREN: UNO SVILUPPO INASPETTATO

Ciononostante, Stella ammette che neppure in McLaren si sarebbero aspettati un progresso così forte. “Qualche volta scopri delle sorprese, come per questi aggiornamenti che abbiamo portato in Austria e a Silverstone. Non ci aspettavamo questo sviluppo sul giro secco.” afferma. “Certamente i dati dalla corsa di Silverstone sono molto incoraggianti. Eravamo sorpresi da noi stessi nel primo stint, per il fatto che eravamo capaci di stare al passo di Ferrari e Mercedes, che stavano dietro. Avevamo pensato che sarebbero stati un problema per noi, riguardo il passo gara. Quindi lo sviluppo sembra essere autentico“.

Eppure, Stella non ignora il fatto che la conformazione del circuito britannico si sia adattata perfettamente alle caratteristiche della MCL60, e che quindi i risultati potrebbero essere leggermente falsati. “Silverstone è un circuito con curve ad alte velocità, e la temperatura era anche bassa.” spiega Andrea Stella. “Quindi resto prudente sul fatto che questa situazione ci abbia agevolato, ma penso sia anche giusto riconoscere che la monoposto sembra essere più competitiva non solo in qualifica, ma anche in gara.” conclude il team principal.