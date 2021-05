UFFICIALE: Norris rinnova con McLaren

Lando Norris rinnova con la McLaren con un contratto pluriennale. Il britannico effettuerà la sua quarta stagione con il team di Woking e in Formula 1

Norris rinnova con la McLaren, team con il quale ha effettuato il suo debutto nel Circus e con il quale, nel 2022, svolgerà la sua quarta stagione. Il pilota britannico ha iniziato la stagione del 2021 nel migliore dei modi, portandolo così a rinnovare per gli anni a venire. Firmando il rinnovo, si assicura un posto competitivo per inaugurare la nuova era con la squadra che gli ha dato l’opportunità di approdare in Formula 1.

Tre stagioni in Formula 1, ma sembra che Norris sia stato tutta la vita in griglia. Il britannico si è affermato in McLaren, una squadra con cui è realmente cresciuto da quando è entrato a far parte del programma giovani piloti nel 2017. Il 2022 vedrà ancora protagonisti Daniel Ricciardo e Lando Norris in McLaren.

The story continues. 👊🧡 McLaren Racing is delighted to announce it has extended its relationship with @LandoNorris in a multi-year agreement. — McLaren (@McLarenF1) May 19, 2021

“Sono lieto di estendere il mio rapporto con la McLaren. Essendo stato con il team per quasi cinque anni, qui mi sento parte della famiglia e non potevo immaginare di iniziare la prossima fase della mia carriera altrove. La McLaren è stata di grande aiuto e mi ha sempre supportato, sin dai tempi in cui ero nei ranghi junior. Da quel momento ho sempre voluto imparare di più per crescere come pilota” dichiara Norris.

IL PILOTA BRITANNICO E’ QUARTO NELLA CLASSIFICA PILOTI

Norris è quarto nel Mondiale dopo quattro gare. “Sono lieto dell’estensione del nostro accordo con Lando fino al 2022 e oltre. E’ stato fondamentale per rimetterci in sesto e siamo orgogliosi della crescita che ha effettuato da quando è entrato a far parte del nostro team nel 2017″ afferma Zak Brown, CEO di McLaren. Lando è entrato in McLaren nel 2017 come pilota di sviluppo ed è stato promosso collaudatore nel 2018.