GP Russia, Norris: “Non pensavo proprio di fare la pole!”

Dopo la doppietta a Monza, la McLaren agguanta la pole position sul circuito di Sochi, soffiandola alla Ferrari di Carlos Sainz

Qualifiche folli quelle che sono andate in scena nel sabato del GP di Russia. Uno spettacolare Lando Norris ha firmato una pole position inaspettata, rubandola all’ex compagno di squadra Carlos Sainz. Già nel Q2 il britannico della McLaren ha dimostrato di avere un ottimo ritmo, ma ha lanciato la zampata solo nel finale della Q3, mettendo dietro lo spagnolo e un altrettanto incredibile George Russell.

Un risultato che, come ha ammesso lo stesso britannico, ha sorpreso tanto lui quanto il team. Dopo la doppietta di Monza, infatti, la scuderia di Woking non si aspettava di essere così in forma sul circuito del GP di Russia. Tuttavia, ha saputo cogliere l’occasione migliore e utilizzare la giusta strategia, soffiando la prima fila a una Mercedes che, in questo sabato a Sochi, non è sembrata altrettanto in forma.

UN RISCHIO AZZARDATO, MA RIPAGATO

“Wow ragazzi, fantastico. Non so neanche cosa dire! Una sessione incredibile: stava andando già bene, poi alla fine abbiamo deciso di montare le slick, ma non pensavamo assolutamente di fare la pole. Ma ci siamo riusciti. Sono estremamente felice. Devo dare un enorme ringraziamento al team, perché hanno fatto un lavoro fantastico“, ha dichiarato Norris al termine delle qualifiche del GP di Russia. Il giovanissimo pilota è apparso molto entusiasta, cosa trapelata già dal team radio finale, quando la scuderia gli ha comunicato l’ottimo risultato.

What a moment for @LandoNorris as he clinches the first pole position of his F1 career! 🎧 😊 🚀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/0tVfN4CqTU — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Norris ha poi sottolineato le condizioni difficili in cui tutti sono stati costretti a guidare, evidenziando però la strategia azzeccata della McLaren e l’enorme rischio che la scuderia ha deciso di correre: “È stata dura, non voglio elogiarmi troppo, ma era davvero complicato. Ero nella situazione di crossover: all’inizio ero dietro di due secondi, non pensavo di riuscire a migliorarmi così tanto. Ma ho tenuto le gomme calde, ho dato tutto nel giro finale. Ho rischiato, devo dire, ma il rischio è stato ripagato“.

In merito alla gara di domani, il pilota della McLaren cerca di rimanere con i piedi per terra. L’insidia principale sarà quella creata dalla curva 1, per cui Norris spera di partire bene e di restare davanti. L’obiettivo è comunque quello di tenere la miglior posizione possibile. Intanto il britannico pensa a festeggiare la prima pole position, nella speranza che sia la prima di una lunga serie.