UFFICIALE: le prove libere dureranno 60 minuti

Altre novità in attesa dell’inizio della stagione 2021! Come si vociferava nei mesi scorsi, le prove libere del venerdì “perderanno” 1 ora in totale

E’ stata oggi pubblicata la programmazione della prossima stagione, il cui avvio è previsto il 28 marzo in Bahrain, dopo la posticipazione del GP d’Australia. Quali le novità? Il primo giorno del lungo weekend di gara, il venerdì, non sarà più costituito da due sessioni di prove libere da 1 ora e 30 ciascuna, ma da un lavoro in pista di al massimo un’ora a sessione. E c’è di più: la domenica di gara, per le tappe europee e quella russa, vedrà i semafori spegnersi alle 15:00 in punto, senza i 10 minuti di margine visti fino ad ora, utili per consentire alle emittenti televisive di coprire al meglio l’evento in diretta. Un taglio di 10 minuti che ci sarà anche per tutti gli altri eventi della stagione.

Come riporta Soymotor.com, per il resto invece, il weekend rimarrà invariato. Tutto ciò garantirà un aumento dello spettacolo per i telespettatori da casa e gli appassionati presenti, quando questo sarà nuovamente possibile, e ridurrà, anche se di poco, le spese dei team.

Get these dates and times down in your diary! 📖 You’ll notice a few changes in the timings for 2021… 👀#F1https://t.co/qCeAbUMGqB — Formula 1 (@F1) January 29, 2021

DATE E ORARI DELLE GARE PER LA STAGIONE 2021

DATA EVENTO ORA GARA

28/03 Bahrain 18:00

18/04 Imola 15:00

02/05 Da confermare

09/05 Spagna 15:00

23/05 Monaco 15:00

06/06 Azerbaijan 16:00

13/06 Canada 14:00

27/06 Francia 15:00

04/07 Austria 15:00

18/07 Gran Bretagna 15:00

01/08 Ungheria 15:00

29/08 Belgio 15:00

05/09 Olanda 15:00

12/09 Monza 15:00

26/09 Russia 15:00

03/10 Singapore 20:00

10/10 Giappone 14:00

24/10 Stati Uniti 14:00

31/10 Messico 13:00

07/11 Brasile 14:00

21/11 Australia 17:00

05/12 Arabia Saudita 19:00

12/12 Abu Dhabi 17:00