Netflix rilascerà un film sulla Formula 1 con John Boyega e Robert De Niro

Dopo il successo della serie tv “Drive to survive” Netflix ha approvato un film sulla Formula 1. Si tratta di un poliziesco che avrà come protagonista un pilota americano che, coinvolto con la mafia, è costretto a servire come pilota di fuga per salvare la propria famiglia. Nel cast compaiono nomi di grandi attori hollywoodiani come John Boyega, conosciuto per il ruolo di Finn in Star Wars. Sarà proprio lui a vestire i panni del protagonista, affiancato dalla leggenda Robert De Niro, che interpreterà la parte del mafioso.

Il film sarà scritto, diretto e prodotto da Gerard McMurray, regista di Burning Sands e La Prima Notte del Giudizio. Recentemente ha fondato una sua società, la Buppie Productions, che produce storie divertenti con personaggi neri per un pubblico cinematografico e televisivo mainstream.

“La nostra azienda si reinventa costantemente mentre traccia un percorso per influenzare la cultura popolare. Siamo gli eroi e i cattivi, i bravi ragazzi, e i cattivi ragazzi, le femme fatale e le ragazze della porta accanto”, ha così commentato McMurray.

FINALMENTE LA MIA IDEA PRENDERÀ FORMA

Sono pochi i dettagli svelati finora. Tutto quello che sappiamo lo dobbiamo ad un post Instagram di McMurray. Infatti, il regista ha rilasciato un video sul suo profilo social dove si vedono alcune immagini inedite sul futuro film.

Nel breve trail si capisce che le scene sono state registrate nelle città di Detroit, Milano e Montecarlo. Sotto il post ha così commentato: “Sono felice nel vedere che l’idea che avevo in mente finalmente prenderà vita. È la storia di un giovane di Detroit che diventa una star internazionale nel mondo della Formula 1 seguito dal suo mentore con alcuni vecchi legami nel mondo della mafia”.