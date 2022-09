Piastri vs Norris: chi la spunterà?

Piastri riuscirà a contenere il talentuoso Norris o si ripeterà la stessa storia che sta succedendo con Ricciardo?

Dopo il chiacchierato caso Piastri-Alpine-McLaren, le acque si sono calmate con la firma di quest’ultimo per il team papaya. Il giovane australiano approderà in McLaren e dovrà subito misurarsi con il compagno di squadra Lando Norris. Pur non essendo così distanti a livello anagrafico (Norris classe ’99, Piastri 2001), il britannico ha dalla sua ben quattro anni di esperienza in Formula 1, nonché un gran talento. A tal proposito, interviene Nico Rosberg: secondo lui, Piastri dovrà subito adattarsi e performare bene per riuscire a tenere il livello di Norris.

Secondo alcune dichiarazioni riportate da Sky Sports, Rosberg ha affermato: “Decidere di andare in McLaren è stata una mossa coraggiosa di Oscar [Piastri, nrd.]. A questo punto le alternative sono due: o batte Norris o è praticamente fuori da questo sport. È davvero, davvero difficile batterlo, ma Piastri crede in sé stesso. E se pensa di essere così bravo, deve assolutamente provarci“.

Un livello estremamente alto

Successivamente, ha proseguito Rosberg: “Ripeto, sarà difficile per Piastri fare subito bene in McLaren. Lando è di livello mondiale, ha il potenziale per essere Campione del Mondo, quindi non sarà facile arrivare e fare meglio di Ricciardo. Ricciardo è stato vincitore di più gare, uno dei migliori piloti al mondo, e ha fatto incredibilmente fatica contro Lando. Oscar, invece, è nuovo di zecca per questo sport. I risultati rivelano chiaramente che Oscar è una di quelle future superstar. Ma non posso davvero credere che improvvisamente Ricciardo abbia disimparato a guidare super veloce”.

“Pertanto, penso che al momento Norris si stia comportando come un Campione del Mondo, sta guidando bene. Di conseguenza, ritengo che sarà un’enorme sfida per Piastri essere vicino al livello di Norris la prossima stagione. Per cui, avere un compagno del genere può essere complicato, ma se sei un giovane pilota e hai l’opportunità di correre per la McLaren, devi accettare quel sedile. Opportunità del genere non si presentano sempre, quindi Piastri ha fatto complessivamente bene”, ha detto Rosberg per concludere.