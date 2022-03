Dopo una lunga attesa, tornerà Vettel. Il pilota di casa Aston Martin è finalmente negativo al Covid e pronto per il prossimo GP

“Siamo felici di confermare che Sebastian Vettel può ora correre e affiancherà a Lance Stroll a Melbourne per iniziare la sua stagione 2022 in occasione del GP di Australia“. Queste le parole di Aston Martin in un breve comunicato affidato ai social. Il pilota tedesco, dopo uno stop forzato di due gare a causa della positività al Covid, potrà dunque tornare in pista per la sua prima gara del 2022 il prossimo fine settimana.

Il quattro volte campione del mondo, sostituito da Nico Hulkenberg, ha ricevuto il forte sostegno di tutti gli appassionati in giro per il mondo, che sin da subito gli hanno rivolto auguri di pronta guarigione.

TEAM UPDATE: We are pleased to confirm that Sebastian Vettel is now fit to race and will therefore line up alongside @lance_stroll in Melbourne to kick off his 2022 @F1 season at the @ausgrandprix. 💚#F1 #AusGP pic.twitter.com/LrFqaHyQ8W — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 31, 2022

Sebastian Vettel tornerà in pista in Australia: ora si riparte dal lavoro di Hulkenberg

Nonostante Hulkenberg non sia riuscito ad arrivare a punti in nessuna delle due gare disputate, il tedesco ha comunque svolto un lavoro notevole con Aston Martin. C’è addirittura chi prende in considerazione l’idea di metterlo al posto di Lance Stroll. E’ Ralf Schumacher a ipotizzarlo: “Se fossi nell’Aston Martin, rimarrei con Nico Hulkenberg, perché ovviamente può portare un valore aggiunto ed è migliorato notevolmente in gara rispetto al Bahrain. E questo nonostante la sua strategia sugli pneumatici sia stata influenzata dalla Safety Car. Ha fatto un ottimo lavoro, tanto di cappello“, ha dichiarato in un’intervista post gara in Arabia Saudita.

Come si comporterà Vettel sulla nuova vettura? Occhi puntati sul prossimo weekend.