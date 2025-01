Ufficiale, la Formula 1 Exhibition in Argentina

La Formula 1 torna in Argentina! O meglio nell’attesa di un eventuale ritorno in calendario del paese sudamericano, con un Gran Premio, la Formula 1 vi farà tappa con la celebre esposizione che negli ultimi anni ha preso piede in Europa, venendo accolta dalle città di Madrid, Vienna, Londra, ma anche in Canada e in particolare Toronto.

La Formula 1 Exhibition aprirà le porte al pubblico a Buenos Aires, a partire dal 22 marzo 2025 e durerà qualche mese, chiudendo battenti il 1° giugno 2025.

Sicuramente, il ritorno nella passata stagione di un pilota argentino in Formula 1, ovvero Franco Colapinto, ha riportato la passione per il motorsport e il Circus tra la popolazione locale. Erano passati molti anni anche dall’ultimo Gran Premio di Formula 1 in Argentina. Dunque, gli appassionati nutrivano il desiderio di conoscere la storia del “Grande Circus”.

E così grazie alla collaborazione con gli organizzatori, la Fenix Entertainment, Buenos Aires diventa la quinta città al mondo a ospitare l’esposizione. La Formula 1 Exhibition ha riscontrato grande successo di pubblico a Madrid, Vienna, Toronto e Londra. Per la nuova edizione, si è pensato al Sud America, con Buenos Aires che farà da apripista alle successive tappe che la mostra affronterà.

Da parte dell’organizzazione, si è coscienti del forte interesse che suscita lo sport e della tradizione che ne fa parte, con i grandi campioni del calibro di Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Nelson Piquet ed Emerson Fittipaldi. Inoltre, anche l’interesse sempre più in crescita verso il Gran Premio del Brasile, al momento unica tappa sudamericana e tra i preferiti tra gli appassionati e i piloti. Interesse che crescerà ulteriormente, con il ritorno di un pilota brasiliano in Formula 1, ovvero Gabriel Bortoleto che nel 2025 sarà sulla griglia di partenza al volante della Sauber.

Get ready Argentina

The Formula 1 Exhibition is heading to South America for the first time! Opening March 22 2025 in Buenos Aires

Fan pre-sale tickets go on sale February 11 at 10am local time. Join the waitlist NOW https://t.co/jyj0jAtgu5

If you are a… pic.twitter.com/sdFOsLBdyc

— F1 Exhibition (@F1Exhibition) January 27, 2025