Chi è il nuovo pilota Sauber, Gabriel Bortoleto?

Addio a Zhou e Bottas. Alla Sauber arriva Bortoleto

La Sauber ha optato per una formazione completamente nuova per il 2025 dopo aver ingaggiato il leader del campionato di Formula 2 Gabriel Bortoleto come partner di Nico Hulkenberg. L’assunzione del promettente Bortoleto da parte della Sauber offre al Brasile il primo brasiliano da quando Felipe Massa ha lasciato la griglia alla fine del 2017. Bortoleto si unisce a un cast illustre di nomi provenienti dalla nazione sudamericana: Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Carlos Pace, Rubens Barrichello e altri, e spera di avere la possibilità di infilare la propria eredità nel ricco arazzo della Formula 1, se riuscirà a stare al passo e a stupire, ovviamente.

Questo è il culmine di un vorticoso paio d’anni per Bortoleto, che era appena apparso sul radar della maggior parte del paddock nella sua stagione d’esordio, vincendo il titolo Formula 3. La McLaren lo ha subito preso per il suo team junior. Grazie alla sua impressionante prestazione in Formula 2 quest’anno, la sua prima stagione nella categoria di secondo livello, questa eventualità è diventata più probabile; se il brasiliano completasse la doppietta F2-F3, si unirebbe a gente del calibro di Charles Leclerc , George Russell e Oscar Piastri per raggiungere quell’impresa negli ultimi anni.

Con la Sauber, un team che dovrebbe restare indietro nel 2025, concentrandosi sulla preparazione per la nuova formula ’26 come Audi, Bortoleto ha a disposizione un ambiente senza pressioni per imparare il mestiere e un punto di riferimento ben noto in Nico Hulkenberg al suo fianco nel team.

Facciamo un po’ di chiarezza sul nuovo rookie

Dopo aver corso nei kart sia in Brasile che in Europa, ha fatto il suo ingresso nel mondo delle monoposto con Prema per la stagione 2020 di Formula 4 italiana. Quell’anno è arrivato quinto in una stagione vinta dal junior Alpine Gabriele Mini, ma si è guadagnato un passaggio immediato al Formula Regional European Championship per il suo primo anno dopo la fusione con la serie Formula Renault Eurocup.

Il suo primo anno in una macchina più potente fu impegnativo

unendosi al team FA Racing di Fernando Alonso, allora in partnership con MP Motorsport, concluse al 15° posto assoluto. Il momento clou di quell’anno fu il suo secondo posto al Red Bull Ring, dove tagliò il traguardo a tre secondi dal campione Gregoire Saucy. Bortoleto rimase in contatto con Alonso tramite la sua scuderia ma passò alla squadra R-ace GP, più competitiva, per concludere al sesto posto assoluto nella sua seconda stagione, ottenendo due vittorie a Spa e Barcellona.

Trident ha ingaggiato Bortoleto per la stagione 2023 di Formula 3, ma era relativamente un outsider quando si è trattato del discorso pre-stagionale per il titolo. Prema era ben fornita di talenti con una prima linea a tre punte composta da Paul Aron, Zak O’Sullivan e il campione FRECA 2022 Dino Beganovic. MP Motorsport aveva nei suoi programmi il futuro pilota Williams Franco Colapinto.

Grandi nomi e grandi rivali

Campos aveva il pilota del secondo anno Pepe Marti, mentre Hitech aveva Mini, Sebastian Montoya e il campione GB3 Luke Browning, tutti in lizza per la vittoria del titolo. In una stagione competitiva, la costanza di Bortoleto ha prevalso. Ha ottenuto il secondo posto in griglia per il round di apertura in Bahrein, da cui ha ottenuto la vittoria nella gara principale quando il polesitter Mini è stato colpito da una penalità di cinque posizioni per un’infrazione alla griglia di partenza. Successivamente, Bortoleto ha ottenuto la pole al round successivo di Melbourne; nello sprint a griglia invertita è salito al sesto posto, ma ha mantenuto i nervi saldi dalla prima posizione nella gara principale di Albert Park per completare una vittoria e ottenere un vantaggio iniziale di 20 punti nel campionato dopo quattro gare.

Bortoleto non vinse più nel 2023, ma non cedette mai la testa della classifica; gli altri contendenti al titolo si tolsero punti a vicenda, mentre il pilota della Trident segnò in ogni gara tra la sua vittoria in Bahrain a marzo e la gara in Ungheria a luglio. La serie si concluse con il suo ritiro dalla bizzarra volata di Spa-Francorchamps, in cui non ci furono giri consecutivi di gara con bandiera verde in condizioni di bagnato, poiché Dino Beganovic si bloccò a La Source e colpì la gomma posteriore sinistra di Bortoleto, causando una foratura che pose fine alla gara. Arrivò solo 11° nella gara. A Monza si presentò con 38 punti di vantaggio.

Successivamente ha conquistato il titolo qualificandosi per il round di Monza, poiché Aron non è riuscito a ottenere la pole, e un’impressionante gara sprint è servita come giro della vittoria dopo essere arrivato secondo dietro a Colapinto.

Da dove arriva Bortoleto?

Dopo aver ottenuto il supporto della McLaren per il suo primo anno in Formula 2, Bortoleto ha firmato con la squadra Invicta Racing, precedentemente nota come Virtuosi, per unirsi a Kush Maini nella squadra. Forse avendo bisogno di più tempo per abituarsi al nuovo telaio Dallara, Invicta ha iniziato l’anno più lentamente rispetto a gente come Campos e Rodin. Il Bahrein è stato un solido debutto per Bortoleto, ottenendo piazzamenti a punti in entrambe le gare dopo che il nativo di San Paolo ha ottenuto la pole per la gara principale, ma una serie di quattro gare senza punti sembrava mettere a tacere le sue speranze di un titolo del primo anno, a partire da un incidente in qualifica a Jeddah che lo ha messo fuori gioco in Arabia Saudita.

Il riscatto di Imola

Bortoleto ha messo fine alla sfortuna con una pole position nella gara caratteristica al round di Imola a maggio, arrivando secondo nella gara di domenica e ripetendo quella posizione nella gara sprint di Monaco una settimana dopo. Ci è voluto fino alla fine di giugno perché registrasse la sua prima vittoria in Formula 2, che è emersa attraverso la vittoria nella gara caratteristica del Red Bull Ring. Ora era a soli 32 punti dal leader del campionato, detenuto da Paul Aron.

Ma l’aspetto più impressionante della sua stagione finora è stata la vittoria dalla 22a posizione in griglia nella gara principale di Monza. Bortoleto non è riuscito a fare un giro competitivo durante le qualifiche dopo un testacoda, e aveva già raggiunto l’impresa quasi impossibile di pareggiare con Dennis Hauger per l’ottavo posto durante lo sprint per far guadagnare un punto a entrambi i piloti. Bortoleto era arrivato 14° alla fine del quinto giro, e poi è passato in testa mentre i suoi compagni di partenza con gomme morbide si sono tutti fermati ai box all’inizio.

Come ha fatto Bortoleto a ottenere il posto in Sauber?

Quando Nico Hulkenberg è stato ingaggiato in anticipo per la Sauber nel 2025, una decisione presa in gran parte in vista di diventare un pilota ufficiale Audi nel 2026, il team aveva rivolto la sua attenzione a corteggiare Carlos Sainz per l’altra vettura. Ma la Sauber era stata sbaragliata dalla Williams, poiché Sainz aveva accettato la visione di James Vowles per il team e voleva diventare parte di un progetto che riportasse la Williams in prima linea in griglia.

Ciò ha messo Sauber in un lungo processo decisionale per l’altro sedile, che è rimasto dinamico in quanto sostanzialmente ha aspettato di vedere come sarebbe crollato il mercato. Sapeva che, se tutto il resto fosse fallito, avrebbe potuto trattenere Valtteri Bottas. Zhou Guanyu sembrava essere sfortunato, poiché il pilota cinese è impallidito in confronto al suo compagno di squadra più esperto. Sauber ha anche inseguito Esteban Ocon, ma il francese era deciso a unirsi a Haas quando è stato annunciato il suo ritiro da Alpine.

Con le opzioni tra i piloti affermati che cominciavano a esaurirsi, Bottas era passato in vantaggio nella corsa per conservare il suo posto, anche se il crescente slancio di Bortoleto stava iniziando a distinguerlo come un candidato interessante.

Anche Lawson e Colapinto erano stati considerati

Liam Lawson era stata un’altra opzione, in particolare quando sembrava che Daniel Ricciardo si fosse fatto strada attraverso le prime minacce.

Colapinto ha messo un altro bastone tra le ruote. L’argentino era arrivato con poche aspettative sulle sue spalle come sostituto di Logan Sargeant, ma ha subito fatto colpo nelle sue prime uscite con la Williams. Senza un posto disponibile nel 2025 con il team Grove, Vowles voleva sondare un’opportunità alla Sauber e aiutare Colapinto a rimanere in griglia, ma il presunto interesse di Helmut Marko della Red Bull sembra aver complicato le cose.

Bottas sembra essere fuori tempo massimo. La Sauber ha visto le performance di Colapinto, Lawson e del pilota eletto della Haas Oliver Bearman e ha pensato che sarebbe stato meglio introdurre un esordiente. Accanto a Hulkenberg, Bortoleto ha un metro di paragone chiaro da rispettare; se riuscirà a tenere il passo del veterano tedesco nel suo primo anno, sarà il simbolo di un pilota con un futuro luminoso in Formula 1.