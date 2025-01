Ferrari: presentata ufficialmente la nuova tuta

Ecco la nuova tuta Ferrari!

La Ferrari presenta la sua nuova tuta da corsa per il 2025. Evidenzia il colore rosso come colore principale, anche se con un tono leggermente più scuro

Ci sono anche dei ‘tocchi’ di bianco. Che sia un piccolo ‘indizio’ della livrea dell’auto?

La Ferrari ha presentato la sua nuova tuta per la stagione 2025 di Formula 1 Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno già posato con essa.

L’inizio della stagione 2025 si avvicina e le squadre non vedono l’ora di sfoggiare i nuovi colori. Per le presentazioni delle auto bisognerà aspettare ancora febbraio, ma per altre cose, come le tute, non ce n’è bisogno…almeno per quanto riguarda il team Ferrari.

La Scuderia ha pubblicato sui propri social diverse immagini di Lewis Hamilton e Charles Leclerc già vestiti con i nuovi abiti per la prossima stagione. La presenza del colore rosso risalta ancora, sì, in un tono leggermente più ‘smorzato’ rispetto alla tuta dell’anno scorso. Allo stesso modo, ci sono dettagli bianchi che possono essere “indizi” su come sarà la decorazione dell’auto.

Una settimana d’oro per Lewis

Queste immagini sono molto più importanti di quanto possano sembrare a prima vista. Il 2025 segnerà l’inizio di una nuova fase sia per gli autoctoni di Maranello che per Lewis Hamilton, che si unisce al team italiano alla ricerca del suo tanto atteso ottavo titolo mondiale. La settimana scorsa è stata una delle più speciali della sua intera carriera per il pilota britannico, che ha visitato per la prima volta la fabbrica di Maranello come membro della Scuderia ed è salito sulla SF-23 a Fiorano, dove ha potuto fare alcuni giri e salutare da vicino i ‘tifosi’.

La presentazione della Ferrari 2025, il cui nome non è ancora stato rivelato, avrà luogo il 19 febbraio, appena un giorno dopo l’evento di presentazione congiunta che la Formula 1 terrà a Londra, dove la maggior parte dei team mostrerà solo le proprie decorazioni, ma non l’auto stessa.