Fisichella: “Alonso più invecchia, e più diventa veloce”

Giancarlo Fisichella si apre sul suo ex compagno di squadra, Fernando Alonso, e sulla sua abilità di mantenere alta la competitività alla sua età

Con quattro podi nelle prime cinque gare, lo spagnolo pilota dell’Aston Martin, sembra essersi assicurato un posto fisso nel gradino dei primi tre. La questione, non è passata inosservata, tanto da diventare una ‘discussione’ popolare. Sembrerebbe che con la giusta macchina Fernando Alonso sia tornato a brillare, tanto da far sperare di riuscire a vincere un terzo titolo. Ad aprirsi sulla questione oggi, è Giancarlo Fisichella che parla di Alonso e le sue capacità di mantenere alte le performance nonostante la sua età.

“Fernando Alonso più invecchia e più diventa veloce. Non ho idea di come faccia. E’ stato il mio compagno di squadra tra il 2005 e il 2006. Ha vinto il campionato piloti e costruttori insieme a Renault, ed è stato fantastico lavorare con lui in quegli anni. Quest’anno è davvero molto forte, la macchina sembra fantastica. Soprattutto durante la gara, sembrerebbe la vettura che riesca a gestire meglio l’usura delle gomme. Aston Martin è davvero un team fantastico, sono cresciuti davvero tanto nell’ultimo anno”.

In seguito, il pilota romano conclude l’intervista congratulandosi con Alonso e le sue performance delle ultime gare. D’altronde Giancarlo Fisichella non sembra avere tutti i torti sul pilota spagnolo. Alonso dimostra di essere di essere invecchiato come un buon vino, portando nei gradini più alti la casa automobilistica inglese dell’Aston Martin. Un’impresa non da poco, se consideriamo gli anni di buio che la scuderia ha dovuto affrontare sotto le ‘cure’ di Lawrence Stroll. Ma quanto possiamo aspettarci ancora ? Fernando Alonso sarà mai in grado di vincere un terzo titolo prima del suo ritiro, come d’altronde sperano in molti? Ai posteri l’ardua sentenza.