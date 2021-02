Dopo lunghi mesi di attesa, è finalmente arrivata l’ufficialità. Lewis Hamilton rinnova il proprio contratto con Mercedes

Sembrava improbabile che il sette volte campione del mondo si ritirasse ancor prima del 2021, considerando che quello che doveva essere una sorta di “anno 0” della Formula 1, con nuovi regolamenti, è slittato all’anno successivo a causa della pandemia. L’inglese della Mercedes non avrebbe infatti rinunciato a un altro possibile anno di dominio in pista, gettando alle ortiche la concreta possibilità di superare il record di titoli iridati di Schumacher, che questa stagione ha eguagliato a mani basse. Ma adesso è ufficiale: Hamilton rinnova con Mercedes.

Sembrava infatti altrettanto impensabile che un combattente come lui si tirasse indietro senza nemmeno assaporare e sfidare la nuova veste della Classe Regina dal 2022, lasciando intentato un campionato sì diverso, ma comunque stimolante. E così infatti non è stato. Mercedes e Lewis hanno concordato un nuovo contratto che vedrà una delle collaborazioni di maggior successo di sempre nello sport continuando per la nona stagione consecutiva.

UN SUPER CONTRATTO DA 120 MILIONI DI STERLINE?

Non si conoscono ancora i dettagli riguardanti la durata del contratto e le cifre economiche pattuite, ma si parlava di cifre da capogiro. Al pilota anglo-caraibico, dal 2013 sul sedile del team guidato da Toto Wolff, spetterebbe infatti un contratto faraonico. La sua firma dovrebbe infatti valere circa 120 milioni di sterline in totale, 40 all’anno, se rimarrà con il team di Stoccarda fino al 2023 come da lui richiesto. Le trattative tra Hamilton e la squadra si sono protratte per mesi, e non solo a cause dei tempi allungati dal Covid-19. L’iniziale richiesta salariale di Lewis era infatti stata rifiutata perché eccessiva.

In occasione del GP di casa della Mercedes, il britannico aveva dichiarato di voler continuare questo suo incredibile viaggio in Formula 1. Durante i mesi la voglia di continuare insieme al team che lo segue da anni e con cui ha raggiunto risultati sorprendenti non è mai scemata. Una parte significativa del nuovo accordo si basa sull’impegno comune per una maggiore diversità e inclusione nel Motorsport. Discorso che Lewis e Mercedes portano avanti dall’anno scorso. Ciò assumerà la forma di una fondazione di beneficenza congiunta, che avrà la missione di sostenere una maggiore diversità e inclusione in tutte le sue forme nel Motorsport.

DICHIARAZIONI HAMILTON

Hamilton rinnova con Mercedes e a riguardo dichiara: “Sono entusiasta di iniziare la mia nona stagione con la Mercedes. Abbiamo realizzato cose incredibili insieme e non vediamo l’ora di costruire dell’ulteriore successo. Vogliamo continuamente migliorare, sia in pista che fuori. Sono determinato a continuare il viaggio che abbiamo iniziato per rendere il Motorsport più diversificato per le generazioni future”.

“Mercedes è stata estremamente favorevole alla mia richiesta per affrontare questo problema e ne sono grato. Inoltre sono orgoglioso di poter annunciare che quest’anno lanceremo una fondazione dedicata alla diversità e all’inclusione nello sport. Sono ispirato da tutto quello che possiamo costruire insieme e non vedo l’ora di tornare in pista a marzo”.