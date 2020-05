UFFICIALE: GP Olanda 2020 definitivamente annullato

Gli organizzatori del GP d’Olanda hanno deciso di rimandare l’evento al 2021 a causa della Pandemia generata dal Covid-19

I promotori perciò sono giunti alla conclusione, insieme a Liberty Media, che quest’anno non sarà possibile disputare il GP d’Olanda con la presenza dei fan, come invece si desiderava, per il ritorno nel calendario del Circus del tracciato di Zandvoort. Era tutto pronto per vivere quello che doveva essere il calendario più lungo nella storia della Formula 1. Ma il Coronavirus ci ha colto di sorpresa, mischiando le carte in tavola e stravolgendo ogni tipo di attività. Il GP d’Olanda era inizialmente programmato per il fine settimana dall’1 al 3 Maggio, e alla fine si è ritenuto opportuno non disputarlo quest’anno, ma attendere direttamente fino al 2021.

BIGLIETTI VALIDI PER IL 2021

Dinnanzi all’impossibilità di tenere una gara con i fan quest’anno, gli organizzatori dell’evento hanno deciso di rimandare il ritorno della gara olandese al 2021. I biglietti che sono già stati acquistati saranno validi per il prossimo anno. La FIA, la Formula 1 e gli organizzatori studieranno la data dell’evento per il 2021 e l’annunceranno nei prossimi mesi. Il direttore sportivo del GP d’Olanda, Jan Lammers, assicura che era stato tutto studiato per celebrare la gara di quest’anno senza fan. Però si è poi preferito aspettare fino al prossimo anno, per godersi finalmente insieme il ritorno del circuito di Zandvoort in calendario.

“Eravamo pronti al 100% per questa gara e lo siamo ancora. Abbiamo raggiunto qualcosa che sembrava irraggiungibile grazie a tutti i fan, le aziende e i governi coinvolti. Abbiamo studiato insieme alla Formula 1 la possibilità di tenere una gara in un’altra data quest’anno senza fan, ma vorremmo festeggiare questo momento, il ritorno del GP d’Olanda nel Circus, insieme ai nostri fan. Chiediamo un po’ di pazienza da parte di tutti. Abbiamo dovuto aspettare 35 anni, quindi possiamo aspettare un altro anno per goderci tale evento insieme“, ha così concluso Lammers.