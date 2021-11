UFFICIALE: GP di Spagna al Circuito di Barcellona fino al 2026

Il GP di Spagna si svolgerà fino alla stagione 2026 al Circuit de Catalunya di Barcellona, ufficializzato stamane il rinnovo

La Formula 1 correrà per altri cinque anni sul tracciato barcellonese del Circuit de Catalunya, come annunciato durante la mattinata dalla stessa Formula 1. La notizia arriva tre giorni dopo la dichiarazione da parte della Generalità della Catalogna del via libera al rinnovo del circuito con il Circus. Il GP di Spagna si terrà dunque fino al 2026 a Barcellona, su un circuito rivisitato attraverso diverse migliorie. Si parla infatti di sistemare in particolare l’area del paddock e la recinzione di sicurezza della Pit-Lane. I lavori dovrebbero terminare prima del GP del 2022. Gli aggiornamenti sono principalmente legati al raggiungimento di alcuni obiettivi di sostenibilità della pista.

GLI EROI DI CASA PER ALTRI 5 ANNI A BARCELLONA

“Siamo lieti di annunciare questo accordo con il Circuit de Barcelona-Catalunya. Vorrei ringraziare il promotore e le autorità per il loro entusiasmo e l’impegno a mantenere la Formula 1 a Barcellona, con miglioramenti da apportare al circuito e le strutture, per continuare la nostra lunga storia insieme”, ha detto Stefano Domenicali. “Le squadre e i piloti sono sempre impazienti di correre sul circuito e di visitare Barcellona e i tifosi spagnoli continueranno a vedere i loro eroi nazionali, Fernando Alonso e Carlos Sainz, da vicino”, ha aggiunto.

“Accogliamo con favore il rinnovo di questo contratto, che include una clausola di impegno reciproco per aiutarci a trasformare il Circuit de Barcelona-Catalunya in un modello e un riferimento mondiale di sostenibilità applicata a questo tipo di strutture”, ha spiegato Roger Torrent, presidente del Circuit de Barcelona-Catalunya e ministro delle imprese e dell’occupazione della Generalità della Catalogna. Con questo rinnovo, il circuito si avvicina al traguardo delle 40 gare ospitate; quello del 2026 sarà infatti il 36esimo Gran Premio tenutosi sul tracciato catalano.