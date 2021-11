GP Spagna: oggi si festeggia tra sconti e Black Friday

I biglietti a prezzo più ridotto per il GP di Spagna 2022 sono solo una delle iniziative in accordo con gli sconti del Black Friday

Giornata piena di iniziative quella odierna: sconti per il Black Friday, annuncio del rinnovo del GP di Spagna a Barcellona almeno fino al 2026, Festa 30. Insomma, in Spagna sanno come divertirsi, e come accattivarsi le attenzioni del pubblico. In occasione del concomitante rinnovo di Barcelona-Catalunya come pista ospitante per il classico GP di Spagna e del Black Friday il circuito ha deciso di mettere in vendita i biglietti per il Gran Premio 2022 con diversi sconti.

Di che sconti si tratta? Gli abbonamenti da tre giorni oggi hanno uno sconto del 25% se vengono acquistati sul sito ufficiale del circuito. I biglietti sono disponibili a partire da 105 euro per quanto riguarda la sezione Pelouse. I prezzi variano tra questa cifra fino a 330 euro, prezzo per un abbonamento in Tribuna Principale. È bene ricordare che questa promozione è valida solo fino alla mezzanotte di oggi.

ULTERIORI SCONTI PER LA “FESTA 30” DI DOMANI

Non è finita qui: l’annuncio del rinnovo coincide anche con la celebrazione dei trent’anni degli impianti di Barcelona-Catalunya. Domani sarà la giornata della cosiddetta “Festa 30”, un giorno di divertimento per tutti gli appassionati che potranno entrare nel circuito e godersi una mostra dedicata ai 30 anni della pista e un’esposizione di veicoli.

Ma non solo: sarà possibile guidare sui circuiti elettrici diversi mezzi, quali moto, kart, scooter e auto telecomandate ma anche testare i simulatori. Gli sconti sono previsti anche per questa celebrazione: i biglietti saranno scontati fino al 30%. Va precisato che questa promozione è valida solo per gli acquisti effettuati presso le biglietterie del circuito.

Insomma, il circuito di Barcelona-Catalunya si è dato davvero molto da fare, tra sconti, festeggiamenti ed anniversari, il tutto ben organizzato per celebrare traguardi così importanti, tutti concomitanti tra di loro in questa giornata di festa.