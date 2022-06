UFFICIALE: Gasly in AlphaTauri anche per il 2023

Arriva la conferma: Gasly continua l’avventura con Red Bull anche per il 2023, stagione nella quale correrà nuovamente per AlphaTauri

Voci di corridoio lo vedevano sostituire Ricciardo in McLaren durante la prossima stagione, ma ora è ufficiale: Pierre Gasly correrà un altro anno per AlphaTauri, venendo dunque confermato per il 2023. La notizia giunge dalla conferenza stampa dei team in cui il team principal della scuderia sorella della Red Bull, Franz Tost, ha parlato del futuro del proprio pilota. “Sarà con noi anche nel 2023, lo confermo al cento per cento” afferma l’austriaco a Montreal. Ha commentato inoltre le sue prestazioni, dichiarando di non potergli imputare grandi colpe: “Ci sono stati problemi di affidabilità che non sono ovviamente dipesi da lui, ma da errori del team. Sono felice che a Baku abbia dimostrato quanto è forte, ha le capacità per stare davanti, spetta solo al team dargli una macchina davvero competitiva“

🚨 CONFIRMED: Pierre Gasly will race for AlphaTauri in 2023 🚨 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) June 18, 2022

IN AGGIORNAMENTO…