UFFICIALE: confermata la line-up 2024 per AlphaTauri

AlphaTauri ha deciso di affidare il proprio futuro nelle mani di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, confermati anche per il prossimo anno

Nei giorni scorsi si vociferava il probabile rinnovo di Yuki Tsunoda con AlphaTauri, che avrebbe potuto essere ufficializzato proprio durante il weekend di Suzuka. Nella notte, però, la scuderia di Faenza ha confermato entrambi i piloti anche per il prossimo anno. Di conseguenza, nel 2024, Tsunoda e Daniel Ricciardo continueranno la propria collaborazione con AlphaTauri.

Come altre scuderie, anche il team di Faenza ha deciso di puntare su un pilota più giovane, che ha impressionato per la sua crescita sia personale che professionale, e su un pilota con più esperienza, che potrebbe fungere da esempio per Tsunoda ma che allo stesso tempo potrebbe giocare un ruolo importante nello sviluppo della monoposto.

La scelta di continuare con la line-up di quest’anno deriva principalmente dalle prossime modifiche al regolamento: come ha sottolineato Franz Tost, team principal AlphaTauri, ci sarà la necessità di essere costanti e di crescere insieme. Poterlo fare con dei piloti che già conoscono il team e le dinamiche di sviluppo, potrebbe essere un ottimo punto di partenza. Tuttavia, Liam Lawson non verrà scaricato dal team italiano: per lui, la scuderia ha optato per il ruolo di terzo pilota, per premiare anche buone prestazioni dimostrate nelle ultime gare, guidate al posto di Ricciardo.

L’ENTUSIASMO DEI PILOTI

“Sono molto contento di annunciare che resterò in AlphaTauri per il 2024. Non vedo l’ora di combattere e di collaborare con Daniel“, ha dichiarato Tsunoda dopo l’ufficialità. “Ovviamente, spingerò il più possibile per il resto della stagione e oltre, per migliorare come pilota. Sono molto grato a Red Bull e Honda per aver continuato a credere in me. Sono molto felice e ringrazio per poter continuare questa partnership“.

Anche Ricciardo, al momento in convalescenza per riprendere completamente la mobilità della mano sinistra, si è detto molto contento di poter avere un ruolo attivo anche nella prossima stagione. “Sono molto emozionato di lavorare con Yuki il prossimo anno e di continuare questo viaggio con AlphaTauri. Continuando a migliorare come stiamo facendo e seguendo i piani per il futuro, è un momento emozionante per il team. Stiamo crescendo ed è una bellissima sensazione. C’è molto lavoro da fare, ma stiamo andando nella giusta direzione e non vediamo l’ora di continuare“.

Naturalmente le sensazioni positive dei due piloti sono estese anche al resto del team, contento di aver visto il processo di crescita affrontato da entrambi i piloti. Senza nulla togliere anche a Lawson, che in queste tre gare ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter fare qualcosa di interessante in Formula 1.