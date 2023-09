GP Giappone, Norris: “Faremo il possibile per battere Red Bull”

Un GP di Giappone che si preannuncia colmo di colpi di scena: con un ritorno decisivo delle Red Bull, la McLaren minaccia mettendo Lando Norris in terza posizione

Sessione di qualifiche caotica per il circuito di Suzuka, che preannuncia un decisivo ritorno delle Red Bull in prima fila per la gara di domani. La splendida mattinata di sabato , regala ai tifosi una qualifica del tutto sorprendente. Con una temperatura perfetta, e il sole alto le prime vetture iniziano a battere l’asfalto con lo spegnimento dei semafori. Dopo i primi minuti, tutto sembra procedere con regolarità fino all’incidente di Logan Sargeant, finito a muro con la sua monoposto e causando uno stop di almeno dieci minuti. Nonostante l’interruzione però, il Q2 prosegue con ‘ordinaria amministrazione’ permettendo ai piloti di ottenere il giusto feeling con la vettura. Nessuna Ferrari sul podio, per questo GP di Giappone a sorprendere sono entrambe le McLaren, con Lando Norris che sale sulla terza posizione per la gara di domani.

Al termine della qualifica lo scudiero della McLaren si apre ai microfoni della stampa, per parlare della sua prestazione durante le qualifiche. ” Prima di tutto voglio ringraziare tutti quelli che ci stanno guardando. E’ stata una giornata positiva come team. Secondo e terzo posto, gran lavoro da parte di Oscar quest’oggi, e come sempre anche da parte di Max. E’ stato complicato oggi lo ammetto, questo non è un circuito semplice in cui riuscire a mettere tutto insieme nel giro. E’ un circuito velocissimo e basta un piccolo errore per perdere il giro intero”.

In seguito, il pilota McLaren prosegue l’intervista parlando del progresso raggiunto dalla squadra e dalle aspettative per la giornata di domani. “Sono molto contento del risultato, abbiamo un ottima posizione per la gara di domani.” Lando Norris conclude poi l’intervista sotto al podio, parlando della storia della McLaren, e di come sia acclamata in un paese come il Giappone: “Si, alcune delle storie più fantastiche della McLaren vengono proprio dal Giappone. Speriamo dunque di portare un bel risultato, vorremmo continuare con questa tradizione domani. Certo sarà difficile, Max sta lavorando davvero bene con la Red Bull, noi faremo il possibile per rendergli la vita difficile e fare una bella gara domani.”