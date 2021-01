UFFICIALE: Button il nuovo Senior Advisor della Williams

Ritorno alle origini per Jenson Button, che da quest’anno ha assunto un nuovo importante incarico all’interno del team che l’ha lanciato

Dopo un mondiale vinto nel 2009 e l’addio alla Formula 1, Jenson Button torna a bazzicare all’interno del Circus. Il pilota britannico ha infatti firmato un contratto pluriennale come Senior Advisor della Williams. Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia, che ha condiviso attraverso i propri profili social un comunicato ufficiale. Tra le righe, il team di Grove ha dedicato parole di entusiasmo a Button, che 21 anni fa ha firmato il suo primo contratto proprio con la scuderia britannica.

L’ex campione del mondo è stato subito accolto positivamente dall’intera Williams. La squadra si è detta sicura di aver compiuto la scelta giusta, se non altro per l’esperienza che Button porta con sé in questo suo ritorno in Formula 1. Dopo aver firmato con la Williams, infatti, ha proseguito la sua carriera in Benetton/Renault, BAR, Honda, McLaren e Branw, il team con cui poi ha conseguito il suo primo e unico mondiale.

LE PAROLE DI BUTTON

“Sono così contento di poter dire, di nuovo, di aver firmato con la Williams. Quando avevo 19 ha rappresentato un momento di cambiamento nella mia vita e, anche che sono passati vent’anni, mi sento come se non fossi mai andato via. Sir Frank Williams ha creduto in me e gliene sarò per sempre grato. Sono davvero entusiasta di avere l’opportunità di tornare e di aiutare la squadra mentre combatte per tornare al successo. C’è molto lavoro da fare, ma non ho dubbi sul fatto che il futuro sarà incredibilmente luminoso per questa scuderia fantastica. Non vedo l’ora di iniziare“.

Il compito di Button, che ricoprirà appunto il ruolo di Senior Advisor, sarà proprio quello di consigliare e guidare il team di Grove. Allo stesso tempo, sarà coinvolto anche nella formazione e nel supporto ai giovani piloti dell’Academy Williams. Ma non solo. Le attività che l’ex campione del mondo svolgerà accanto alla scuderia saranno diverse: oltre a presenziare alcuni Gran Premi e alcuni eventi Williams, Button sarà disponibile a supporto delle attività media e marketing del team.

L’ENTUSIASMO DELLA WILLIAMS

La gioia di poter collaborare nuovamente insieme, non arriva solamente dal britannico. Anche la scuderia, attraverso le parole di Jost Capito, CEO della Williams, ha ammesso di essere entusiasta del nuovo accordo e di non vedere l’ora di iniziare davvero. “Portare di nuovo Jenson in Williams è un altro step positivo che ci aiuta a migliorare come squadra, dentro e fuori dalla pista“, si legge nel comunicato del team.

Capito ha ribadito l’importanza dell’esperienza maturata da Button nel corso della sua carriera in Formula 1, elemento che sarà fondamentale per la crescita della collaborazione con la Williams. A tal proposito, Capito ha dichiarato: “Recentemente ha dato prova delle sue capacità sia in termini di business sia in termini tecnici. So che tutti a Grove lo rispettano molto, siamo davvero contenti di poter lavorare con lui“.