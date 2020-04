Button ha nominato i 6 piloti migliori

Dopo una carriera iniziata nel lontano 2000 e conclusasi ben 17 anni dopo, Button ha voluto parlare dei piloti più talentuosi che secondo lui hanno guidato in Formula 1. Il suo però è un giudizio legato alle personalità che ha potuto conoscere da vicino, quando lui stesso si batteva per vincere

Dopo aver ottenuto 15 vittorie e un Campionato Mondiale nel 2009 sul sedile della Brawn GP, Jenson Button ha lasciato la Classe Regina nel 2017, concludendo la sua carriera con la McLaren.

L’inglese, diventato da poco padre di un bambino, ha voluto compilare un elenco di piloti che giudica i migliori con cui abbia mai gareggiato in Formula 1. Ha tenuto a precisare però che la sua è stata una scelta limitata a coloro con i quali ha avuto la possibilità di correre in pista: “Ho faticato a sceglierne meno di sei. Saranno i sei di quando gareggiavo io perché questo è l’unico modo in cui posso davvero giudicarli, dato che sono stato in pista con loro” – ha detto a Sky F1 – “Trovo sempre difficile confrontare qualcuno come Juan Manuel Fangio con uno come Lewis Hamilton. Sono a distanza di decenni l’uno dall’altro ed è uno sport completamente diverso“.

TRA PASSATO E PRESENTE

La lista di Jenson sembra dunque la perfetta commistione di passato e presente, dove si incontrano alcuni piloti dei giorni nostri, ancora nel pieno della loro brillante carriera, e pietre miliari della storia della Formula 1, quali Schumacher o Hakkinen. Come sottolinea gptoday.net, Jenson ha però voluto iniziare la sua lista con due dei suoi ex compagni di squadra: “Sceglierei Lewis e Fernando Alonso. Sono stato compagno di squadra di entrambi e hanno un talento immenso, in modi molto diversi“.

Tra i primi sei nomi, ha incluso anche il ferrarista Sebastian Vettel e Max Verstappen. E’ il giovane olandese l’unico pilota qui presente a non aver mai conquistato un titolo iridato; anche se, a quanto pare, non dovremmo aspettare molto prima che questo accada. “Poi dico Sebastian Vettel, perché vincere il Mondiale quattro volte consecutive è stato qualcosa di straordinario. Sta faticando un po’ adesso e ha fatto errori sciocchi, contro un compagno di squadra molto competitivo. Penso però che questo lo renderà un pilota migliore in futuro” – ha proseguito Button.

“Poi devo dire Max Verstappen. Non ho corso con lui per molti anni. Considerando però le sue dimostrazioni in condizioni difficili come Brasile 2016, che è stato davvero fuori dal comune, è sbalorditivo quello che può fare con una macchina” – ha proseguito l’inglese.

Non possono poi mancare i grandi nomi della Classe Regina, quelli da inserire direttamente nei libri di storia da sfogliare. “Gli altri due sono del mio primo periodo in Formula 1, cioè Mika Hakkinen e, ovviamente, il grande Michael Schumacher” – ha concluso Button.