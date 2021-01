Domenicali: “Puntiamo ad una Formula 1 di qualità”

Domenicali lavorerà per migliorare la Formula 1 e renderla un prodotto di qualità per il pubblico

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha recentemente rilasciato ai colleghi di Sky Sport una delle sue prime interviste sul futuro del Circus. In particolare, ha rivelato che lavorerà per migliorare lo sport e lo spettacolo per gli appassionati.

L’anno scorso, a causa del Covid, non è stato possibile correre le 22 gare previste nel calendario. Quest’anno, invece, la sfida è completarne 23. Liberty Media aveva insisto per allungare il calendario della stagione, tuttavia Domenicali non è certo sia l’idea vincente. Infatti, ha così rivelato: “23 gare è un numero importante, sia in termini di quantità che in termini di attenzione e dedizione delle persone”.

Ha poi aggiunto: “Ci sono due posizioni a riguardo: qualcuno potrebbe dire che sono troppe, altri che questo non rappresenta un problema. Penso che questa situazione si risolverà da sola dal fatto che possiamo comunque dare un prodotto di qualità. Forse possiamo tornare a meno gare e fare una rotazione per certi GP”.

”SIAMO CAUTAMENTE OTTIMISTI”

Domenicali si è poi concentrato sulla stagione in corso. Anche quest’anno la presenza del Covid potrebbe mettere a dura prova l’organizzazione del campionato. Tuttavia, al momento, il manager italiano si è detto cautamente ottimista.

A tal proposito ha dichiarato: “Siamo in costante contatto con gli organizzatori dei GP e siamo ottimisti sul programma di 23 gare. È una priorità. Le gare non inizieranno più alle 14:10, 15:10 o 17:10 CET, siamo tornati a quando partivano in punto. L’anno scorso ci sono state 17 gare e nessuno avrebbe pensato che potessimo farlo”.

“Tutti gli organizzatori vogliono festeggiare le loro gare come da programma, ma bisognerà attendere almeno la prima metà dell’anno. E’ possibile si terranno gare senza pubblico, o almeno a numero limitato”, ha così concluso.