UFFICIALE: Bottas ritorna in Mercedes dal 2025, sarà terzo pilota

Dal 2025 Valtteri Bottas tornerà nella famiglia Mercedes come terzo pilota, a fianco di Russell e Antonelli

Bottas, che aveva già corso per Mercedes dal 2017 al 2021, farà il suo ritorno come terzo pilota dal 2025. Chiave di questo ritorno è stato il suo rapporto con Toto Wolff, team principal della squadra. Il finlandese, nel periodo di attività con il celebre team, ha conquistato 10 vittorie prima di essere sostituito da George Russell nel 2022.

Parlando del suo nuovo contratto, ha detto: “Sono felice di poter rispondere alla domanda posta in questi mesi. Tornare a casa dalla famiglia Mercedes come terzo pilota nel 2025 è ciò che accadrà e non potrei esserne più contento. Voglio ringraziare Toto e tutto il team per avermi riaccolto a braccia aperte”.

Bottas: il ricordo del passato e gli obiettivi futuri

Parlando del suo nuovo contratto, il finlandese si è lasciato prendere dai ricordi: “Da quando avevo 5 anni, crescendo a Nastola, in Finlandia, il mio obiettivo è sempre stato avere successo in Formula 1. Sono stato fortunato e ho goduto di tanti bei momenti in questi 12 anni della mia carriera. Tornando nella squadra in cui ho creato tanti meravigliosi ricordi, non vedo l’ora di utilizzare le mie conoscenze per aiutare il team nelle performance e progredire destro il nostro obiettivo: la lotta per il titolo mondiale”. Il ritorno di Bottas in Mercedes nel 2025 segna anche la fine del percorso di Mick Schumacher all’interno del team.

Dopo il termine del suo contratto nel 2021, Bottas è entrato a far parte del team Sauber (a quel tempo ancora denominata Alfa Romeo). Era iniziato tutto bene, con il finlandese spesso in zona punti; dopo l’acquisto da parte di Audi nel 2022 in vista di un rebranding nel 2026, però, Bottas ha definito la sua decisione di entrare nel team “un errore”. Anche l’addio di Frederic Vasseur è stato uno dei motivi per cui, secondo lui, c’è stato un declino nel team.

Di Lucrezia Marano