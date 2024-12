Possibile cambiamento nel team Verstappen: via Manning?

Aria di cambiamenti nel team di “Super Max” Verstappen: l’ingegnere Michael Manning potrebbe essere promosso, lasciando così lo staff dell’attuale Campione del Mondo

Il 2025 sembra iniziare con dei cambiamenti importanti nella Red Bull: voci ammettono il possibile allontanamento di Michael Manning dal team di Verstappen a partire dal prossimo anno. Un cambiamento importante, soprattutto dopo tutti i risultati positivi ottenuti dalla squadra negli ultimi anni. Manning è considerato un membro chiave della ristretta cerchia del quattro volte iridato, al livello dell’ingegnere di gara Gianpiero Lambiase, al performance engineer Tom Hart e all’ingegnere capo per le prestazioni del motore, David Mart. Dopo aver lavorato con Vettel, Manning ha quindi contribuito in modo costante alle vittorie del team, ma sembra essere arrivato il momento dei saluti.

Come rivelato da PlanetF1.com a settembre, Lambiase sarà promosso a un nuovo ruolo per la prossima stagione del Circus. Questo assumendo anche alcune delle responsabilità lasciate vacanti dal direttore sportivo uscente Jonathan Wheatley, futuro team principal della Audi. Lambiase rimarrà l’ingegnere di gara di Verstappen pur assumendosi, inoltre, la responsabilità generale del gruppo strategico e delle operazioni relative ai regolamenti sportivi del team. Lo stesso riferirà direttamente al direttore tecnico Pierre Waché, dopo aver rifiutato le proposte di McLaren e Ferrari.

Una stagione inaspettata per la Red Bull

Il calo di forma della Red Bull è stato uno shock, soprattutto dopo un inizio prettamente positivo. Verstappen punterà certo a conquistare il quinto titolo nel 2025, ma iniziare la stagione senza Manning al suo fianco nel garage potrebbe porre un punto interrogativo a questo suo obiettivo. In un rapporto pubblicato mercoledì dal quotidiano olandese De Telegraaf viene dichiarato che Manning abbia espresso il desiderio di cambiare posizione. Di passare a una più senior, con l’irlandese che non vuole più partecipare a ogni gara. Al momento, Manning è previsto essere presente a tutte le gare della prossima stagione ad eccezione di quattro. Non ci resta che aspettare per conoscere gli sviluppi.