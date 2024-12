Perez Senior commenta l’addio del figlio: un saluto definitivo?

All’ufficialità dell’addio di Sergio Perez alla Formula 1 poche sono state le reazioni sorprese: tra i diversi commenti, anche Antonio Perez ha voluto dire la sua sull’uscita di scena del figlio

Ufficializzato l’allontanamento di Sergio Perez dalla Red Bull. Una notizia certo non inaspettata, ma che in queste ore è soggetta a diversi commenti: tra questi non potevano mancare quelli di papà Perez, pronto a dire la sua sull’imminente addio al Circus del figlio. Dopo settimane di voci e supposizioni, è arrivata infatti la conferma: il pilota messicano non correrà in Formula 1 la prossima stagione e, ad oggi, il suo futuro rimane ancora un’incognita. Perez avrà intenzione di tornare, in futuro, sulla griglia del “Grande Circo”?

Tante sono le domande ancora senza risposta degli appassionati e, molto probabilmente, i loro dubbi continueranno ancora per un po’. Sergio “Checo” Perez non sembra infatti essere troppo intenzionato a rilasciare dichiarazioni a breve. Situazione contraria del padre, che ha già espresso la sua sulla questione. Sebbene Christian Horner abbia assicurato che il pilota rimarrà sempre legato al team, trovare un nuovo sedile a dicembre è una missione impossibile. E passare da una categoria all’altra non è semplice. Il dubbio sul futuro del messicano si fa quindi sempre più fitto: la sua carriera con i motori è definitivamente giunta al termine?

Le dichiarazioni di Antonio Perez

Antonio Perez, padre di “Checo”, non ha avuto esitazioni nel parlare del futuro del figlio. “Tutto nella vita ha un inizio e una fine, bisogna imparare a conviverci. Oggi si tratta di un ritiro totale. Non c’è un piano B, non c’è un piano C, questo era il piano. Oggi, in questo momento, si sta chiudendo il capitolo della Formula 1” ha dichiarato Perez Senior in un’intervista. Tra le altre cose, Antonio Perez ha aggiunto: “Che si concentri e si goda la sua famiglia. Stanno arrivando nuove fasi, è il momento di godersele, il meglio per lui deve ancora venire. Al momento non esiste altro, dobbiamo accettarlo, impararlo e viverlo con gioia. Per ora, quello che deve fare Checo è concentrarsi sul godersi la sua famiglia. Sono stati molti anni, molti sacrifici, e ciò doveva finire prima o poi. E quel giorno è oggi“.