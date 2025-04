UFFICIALE Auto, se non hai fatto questo controllo ti multano per 700€: stanno inviando le lettere a tutti

Nuovo Codice della Strada: Massima attenzione sulle nuove disposizioni. Controlli serrati. La legge non ammette ignoranza

La sicurezza stradale è una priorità assoluta e, per questo motivo, il nuovo Codice della Strada ha introdotto nuove sanzioni che come di consueto puniscono severamente chi purtroppo le ignora.

In casi di novità come questi é fondamentale mantenersi informati e aggiornarsi sulle nuove disposizioni. Ricorda sempre che un buona informazione può fare la differenza tra chi é in regola e chi invece é passibile di sanzionamento.

Grantire che i veicoli in circolazione siano il più possibile sicuri é uno degli obiettivi principali del nuovo impianto normativo che regolamenta le strade e i suoi utenti.

In particolare le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per i proprietari di veicoli per verificare se l’auto in loro possesso é oggetto di richiamo auto.

Il nuovo Codice della Strada e le sanzioni

I richiami auto sono comunicazioni ufficiali inviate dalle case automobilistiche ai proprietari di veicoli che presentano difetti di fabbricazione o problemi di sicurezza. Questi difetti possono riguardare diverse componenti dell’auto, come freni, airbag, sterzo o sistemi elettronici, e possono compromettere la sicurezza stradale. Il nuovo Codice della Strada prevede sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a circa 700 euro per chi non si presenta presso un’officina autorizzata per effettuare le riparazioni necessarie in seguito a un richiamo auto.

Il nuovo Codice della Strada ha infatti introdotto norme più severe per chi ignora i richiami auto. L’articolo 79, comma 4, prevede una sanzione amministrativa da 173 a 695 euro per chi circola con un veicolo che presenta un difetto di fabbricazione o un problema di sicurezza segnalato tramite richiamo. In caso di recidiva, la sanzione può arrivare fino a 1.390 euro.

Cosa fare in caso di richiamo

Esistono diversi modi per verificare se la propria auto è soggetta a richiamo. Sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è presente una sezione dedicata ai richiami auto, dove è possibile inserire il numero di telaio del proprio veicolo per verificare se è interessato da un richiamo. In caso di problemi o difetti di fabbricazione le case automobilistiche sono tenute ad informare i propri proprietari e generalmente hanno una sezione dedicata ai richiami auto sui propri siti web.

Se la propria auto è soggetta a richiamo, è fondamentale contattare al più presto l’officina autorizzata indicata nella comunicazione e prenotare un intervento di riparazione o sostituzione del componente difettoso. L’intervento è gratuito e a carico della casa automobilistica.