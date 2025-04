Nuovi limiti di velocità, multa da 347€ per 56 km/h: se non contesti entro 30 giorni addio rimborso

I nuovi limiti di velocità continuano a mietere vittime, per 56 km/h si rischiano 347 euro di multa. Devi contestare entro soli 30 giorni per evitare problemi.

Il Nuovo Codice della Strada prevede una serie di modifiche a quelle che sono le regole che tutti gli automobilisti devono seguire. La riforma è volta a rendere le nostre strade molto più sicure, evitando che le infrazioni commesse possano mettere a repentaglio la vita di coloro che sono a bordo della loro automobile e non solo.

I numeri ci dicono che purtroppo gli incidenti sono ancora moltissimi e questo ha spinto gli addetti ai lavori a cercare una soluzione, che sembra essere nelle sanzioni molto più severe.

Quindi le multe sono molto più elevate e questo dovrebbe dissuadere tutti dall’infrangere le nuove regolamentazioni.

Particolare attenzione viene posta nei confronti della guida superando i limiti di velocità, un’infrazione che mette in serio rischio gli utenti della strada. Adesso anche a 56 km/h si rischia una multa di quasi 350 euro.

Limiti di velocità, adesso si rischia grosso

Nella revisione delle norme della strada, l’eccesso di velocità è uno di quegli argomenti su cui molta attenzione si è posta, in particolare si cerca di sanzionare l’automobilista indisciplinato, non comprendendo che procedere a elevate velocità non solo è sbagliato ma anche pericoloso. A vigilare su tutto questo ci pensano le forze dell’ordine, impegnate nei posti di blocco, ma anche gli autovelox, tanto discussi, quanto utili per cogliere in fallo colui che supera le velocità consentite.

Il Ministro dei trasporti Matteo Salvini si è dedicato molto all’argomento, perché per un certo periodo gli autovelox sono finiti nel bel mezzo delle discussioni, per via del loro funzionamento presumibilmente irregolare, ma anche per il loro abbondante e oseremmo dire, ingiustificato utilizzo. Si è indicata la strada giusta da seguire, ma occorre comprendere cosa sta succedendo adesso.

Niente più irregolarità, ora lo decide la legge

Il 23 marzo scorso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato ce tutti gli autovelox presenti sul territorio nazionale sono tutti perfettamente funzionanti e non si possono contestare solo credendo che vi sia un’irregolarità dovuta a a presunte mancate omologazioni degli stessi apparecchi. Quindi non si avrà più modo di contestare le multe e se il limite sulla strada sarà di 50 km/h, a 56 km/h scatterà la sanzione.

Si chiede quindi agli automobilisti molta attenzione, per evitare qualsiasi tipo di problematica. Gli autovelox approvati dal 13 giugno 2017 sono perfettamente omologati e regolari.