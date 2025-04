Patente B, da oggi vale doppio: ti basta per guidare moto 125, camper e quadricicli | Addio alla patente A

Da questo momento in poi la Patente B vale il doppio, si potranno guidare un numero maggiori di mezzi, dicendo addio alla patente A.

In questi ultimi anni il mondo delle patenti di guida, ha subito un gran numero di cambiamenti, che si sono conclusi con quello che è il nuovo Codice della Strada. Si vuole fare in modo che le regole presenti in Italia, fossero uniformate all’Europa intera, uno modo per rendere la vita dei cittadini molto più semplice.

Le ultimissime novità in merito si sono avute a seguito di un dibattito acceso tra il Parlamento europeo e il Consiglio, che hanno spinto il governo a lavorare sulle normative al fine di evitare il pericolo in strada.

L’obiettivo è quello di ridurre in maniera drastica quella che potremmo definire come l’ambiguità della burocrazia e delle normative, per poter avere delle regole ben precise, che siano in grado di gestire il comportamento degli automobilisti.

Un cambiamento veramente radicale che potrebbe anche essere un vantaggio per molti automobilisti, considerando che da questo momento in poi sarà possibile utilizzare la sola patente B per riuscire a guidare mezzi diversi. La patente A verrà definitivamente abbandonata.

Un cambiamento epocale per gli automobilisti

La revisione delle patenti ha subito un notevole dibattito, che avrebbe portato a discutere in maniera approfondita su quella che è la sicurezza stradale. Le modifiche che si stanno apportando sembrano preoccupare e non poco, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli automobilisti più esperti. Quello che l’Europa sta facendo è cercare di puntare tutto sulle patente digitali che si possono utilizzare e gestire tramite uno Smartphone. Ma i cambiamenti non sono certo finiti qua ed emergono misure volte a migliorare la guida di tutti. Ma nonostante ciò i rischi continuano ad essere molto elevati.

Si prevedono controlli rigorosi, nonostante si sia deciso di modificare radicalmente il sistema delle patenti che interessa l’Italia. Si prevedono nuove modalità per quello che riguarda l’esame, un tempo più ampio in cui si viene considerati neopatentati, anche se si cerca di snellire le pratiche per chi vuole conseguire più di una patente.

Ecco la verità: la patente B diventa ancora più potente

Una notizia che attualmente sta facendo davvero il giro del web e dei mezzi di comunicazione, la patente di categoria B, ovvero la più diffusa, permetterebbe di guidare non solo le automobili, ma anche i motocicli fino a 125 cc, oltre ai camper e ai quadricicli pesanti. In questo modo non si avrà il bisogno di conseguire altre patenti.

Un grande vantaggio per chi desidera avere un campo di mezzi per spostarsi che sia molto più amplia. Una modifica molto più importante di quello che si possa pensare e che riguarderà molti automobilisti. In questo modo si assicura maggiore libertà di guida senza percorsi aggiuntivi.