UFFICIALE: Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso rinnova con Aston Martin: di appendere il casco al chiodo non è ancora il momento

Le speculazioni sul futuro di Fernando Alonso sono finite. L’asturiano continuerà in Formula 1, almeno fino al 2026 e lo farà con il team di Silverstone. Alonso rinnova con Aston Martin, facendo così capire che di appendere il casco al chiodo ancora non se ne parla. Un contratto pluriennale che dà la possibilità al due volte campione del mondo di essere nel Circus anche per il prossimo cambio regolamentare. Fernando Alonso era uno dei piloti il ​​cui contratto era in scadenza al termine di questa stagione e perciò protagonista di molte indiscrezioni riguardanti il mercato piloti.

The story continues. pic.twitter.com/DEtb4R2zxO — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

L’asturiano però, sin dalla presentazione della vettura era stato chiaro, affermando che le prime gare sarebbero state fondamentali nella scelta di proseguire o meno il suo cammino nel Circus. Inoltre ha sempre dato priorità ad Aston Martin, nonostante le varie indiscrezioni che lo vedevano accasato in Red Bull al posto di Sergio Perez o in Mercedes al posto di Lewis Hamilton. Ma anche per il team Alonso è sempre stato una priorità, infatti Pedro De La Rosa ha rimarcato la fondamentale importanza dell’asturiano all’interno della squadra.

Dichiarazioni Mike Krack

“Garantire il futuro a lungo termine di Fernando Alonso con Aston Martin è una notizia fantastica. Abbiamo costruito un solido rapporto lavorativo negli ultimi 18 mesi e condividiamo la stessa determinazione nel portare ai massimi livelli questo progetto. Negli ultimi mesi abbiamo parlato costantemente con Fernando ed è stato fedele alla parola data: quando ha deciso di voler continuare a gareggiare in Formula 1, è stato lui stesso a parlare per primo con noi, così ha dimostrato di avere fiducia in noi. Noi abbiamo sempre creduto in lui”, ha dichiarato il team principal Mike Krack.

“Fernando è affamato di vittoria, il suo talento è rimasto intatto, infatti gareggia al top ed è in una forma fisica smagliante. Oltre a essere completamente impegnato a renderci più competitivi che mai. Questo accordo pluriennale con Fernando fino al 2026, coincide con l’inizio della collaborazione con Honda per la power unit. Non vediamo l’ora di ottenere risultati incredibili e tanti bei successi insieme” ha così concluso. Alonso rinnova con Aston Martin, assicurandosi così di scendere in pista nella nuova era della Formula 1 che inizierà appunto nel 2026.

Dichiarazioni Fernando Alonso

“Si è detto e scritto molto sul mio futuro in Formula 1 negli ultimi mesi, ma oggi sono lieto di annunciare che sono qui per restare con l’Aston Martin, con un accordo pluriennale. Ho comunicato all’inizio dell’anno che avrei prima deciso se continuare in Formula 1 e poi avrei negoziato con il team. Dal momento in cui sono entrato nella squadra nel 2023 mi sono sentito estremamente a casa” ha così dichiarato Alonso che rinnova con Aston Martin con un comunicato particolare, ma significativo.

pic.twitter.com/HL4sNAAYZc — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

“In poco più di 15 mesi abbiamo già ottenuto tanto insieme, con podi e battaglie memorabili. Sono molto grato per la fiducia che Lawrence e Mike hanno riposto in me e sono entusiasta di vedere cos’altro potremmo realizzare insieme a Lance. Questo è soltanto l’inizio e sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Sono al top della mia condizione fisica e sono ancora affamato di vittoria. Darò il massimo, mentre continuiamo il nostro viaggio per vincere l’iridato” ha concluso l’asturiano.