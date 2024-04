Aston Martin senza dubbi: “Alonso deve rimanere in squadra”

Aston Martin non sembra propensa a lasciare andare Fernando Alonso, che ancora deve pensare per bene al proprio futuro

L’ex pilota Pedro De La Rosa è fortemente convinto che il piano migliore per l’Aston Martin sia sempre Fernando Alonso. “Vogliamo disperatamente che rimanga con noi”, ha affermato l’ambassador del team. Sicuramente vi sono opzioni migliori per il due volte campione del mondo, ma l’obiettivo è garantirgli una buona monoposto. Si sta già lavorando per questo, appunto, concentrandosi su un programma di sviluppo molto interessante.

De La Rosa assicura che faranno di tutto per tenere l’asturiano in squadra e al momento pare essere un desiderio condiviso. Il contratto dell’asturiano scadrà entro la fine di questa stagione e il mercato piloti è ancora movimentato. Tra Mercedes e Red Bull con un possibile posto vacante, Alonso fa attendere la sua decisione, combattendo anche contro il desiderio di ritirarsi definitivamente dal Circus. Eppure la priorità per il team di Silverstone pare ancora ben presente. Inoltre il due volte campione del mondo esclude la possibilità Mercedes, che lui ritiene ancora dietro rispetto a Aston e perciò non un’ottima alternativa, al momento.