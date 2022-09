Ufficiale: Albon non parteciperà al GP d’Italia

Il sabato del GP d’Italia si apre con la notizia che Alex Albon non parteciperà al resto del week-end, Nyck De Vries pronto a sostituirlo

La Williams ha annunciato che il loro pilota, Alex Albon, non prenderà parte alle sessioni rimanenti(FP3,qualifiche e gara) del GP d’Italia. Nyck De Vries, al suo debutto nella classe regina, sarà il sostituto di Albon. Un week-end partito molto bene per l’ex pilota Red Bull, riuscendo a posizionarsi in 11 posizione nelle FP1 e 10 nelle FP2. Però, prima dell’inizio della FP3, la scuderia di Grove ha rilasciato un comunicato in cui annunciava che Albon non avrebbe potuto partecipare al sabato, e la domenica, del Gran Premio d’Italia. La causa della mancata partecipazione è da rivedersi ad alcuni problemi all’appendice del anglo-tailandese.

Williams Racing can confirm that, after feeling unwell this morning and seeking medical advice from the FIA and local hospital, Alex Albon is now undergoing treatment for appendicitis. #WeAreWilliams #ItalianGP — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 10, 2022

De Vries ha già corso con la Williams durante le FP1 del GP di Spagna. L’olandese, durante questo week-end, ha partecipato alla prima sessione di prove libere con l’Aston Martin, posizionandosi in 19 posizione. Per De Vries si tratta di una grande possibilità, infatti sfruttando l’occasione potrebbe convincere la scuderia di Grove a sceglierlo come nuovo pilota al fianco di Albon. Il pilota olandese, dopo aver vinto al suo terzo anno il mondiale Formula 2, ha corso per tre anni in Formula E, con il team Mercedes, riuscendo a vincere il mondiale nel 2021.

Le parole della Williams

“La Williams Racing conferma che, dopo non esser stato bene questa mattina e aver chiesto consiglio al medico della FIA e dell’ospedale locale, Alex Albon è ora in cura per l’appendicite. A seguito di ciò, possiamo confermare che il pilota di riserva del team Nyck de Vries scenderà in pista al posto di Alex per il resto del weekend del Gran Premio d’Italia. Alex sta bene e il team gli augura una pronta guarigione“, queste sono le parole che si leggono nel comunicato rilasciato dalla scuderia di Grove.