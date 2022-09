GP Italia, FP3: Max brilla, ma buone speranze per una pole di Leclerc

Max ritorna a dominare la scena con un primo posto alle FP3 del GP d’Italia. La Ferrari si piazza seconda con Leclerc

Si è appena conclusa la sessione di FP3 per il Gran Premio d’Italia nel tempio della velocità, a Monza. Dopo i clamorosi risultati delle FP1 e FP2, gli occhi sono puntati sui due ferraristi che questo weekend gareggiano in casa. Ancora una volta Max è il più veloce.

Dopo il secondo posto di ieri alle FP2, Verstappen torna ad essere il favorito concludendo in prima posizione con il miglior tempo di 1’21”252. Bene per Leclerc che conclude in seconda posizione a soli 35 millesimi dal campione in carica. Alle sue spalle Sergio Pérez che conclude con un distacco di quasi sei decimi dal monegasco. Il secondo dei ferraristi dovrà invece accontentarsi della quarta posizione con un tempo di 1’21”897.

Segue Fernando Alonso che continua a farsi vedere posizionando quinto con la sua Alpine. Ottima prestazione per Lando Norris che conferma le sue crescenti abilità concludendo in sesta posizione. Segue la Mercedes di George Russell che ancora una volta domina sul compagno di squadra Lewis Hamilton che conclude decimo. Clamorosa la prestazione di Tsunoda con un 1’22”430.

Problemi per Mick, Albon costretto a forfait

La classifica prosegue con Zhou undicesimo, Gasly e Latifi dodicesimo e tredicesimo rispettivamente. Una new entry inaspettata è il pilota De Vries che ha sostituito Albon per un attacco di appendicite. Il pilota olandese riesce a piazzarsi quattordicesimo. Per Ricciardo va male ancora e si posiziona in quindicesima posizione. Bottas avrà una penalità in griglia per aver sostituito la power unit e si piazza sedicesimo. Concludono Vettel, Magnussen, Schumacher e Stroll. Come Bottas, anche Kevin Magnussen avrà 15 posizioni di penalità in griglia per sostituzione del motore endotermico, turbocompressore e Mgu-H. Oltre ai problemi che costringono Mick a scendere in pista a meno di dieci minuti dal termine, il tedesco avrà una penalità di 10 posizioni in griglia.

La classifica delle FP3

Ecco dunque i tempi finale della terza sessione di prove libere:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:21.252

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0.347

3. Sergio Perez (Red Bull) +0.596

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0.645

5. Fernando Alonso (Alpine) +1.054

6. Lando Norris (McLaren) +1.067

7. George Russell (Mercedes) +1.105

8. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) +1.178

9. Esteban Ocon (Alpine) +1.254

10. Lewis Hamilton (Mercedes) +1.315

11. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) +1.405

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +1.503

13. Nicholas Latifi (Williams) +1.524

14. Nyck De Vries (Williams) +1.617

15. Daniel Ricciardo (McLaren) +1.619

16. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +1.698

17. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1.852

18. Kevin Magnussen (Haas) +1.951

19. Mick Schumacher (Haas) +2.140

20. Lance Stroll (Aston Martin) +2.487