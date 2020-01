Turrini: “Vettel potrebbe cercare nuove sfide altrove”

La pausa invernale è arrivata al giro di boa e le scuderie sono pronte a svelare le proprie vetture. La stagione 2020 è alle porte, carica di dubbi ed incertezze che aleggiano nel Paddock. La prossima stagione sarà una stagione di stallo, in attesa dell’avvento della rivoluzione targata 2021. Non tutti i piloti però hanno ben chiaro il proprio futuro. Come spiega Leo Turrini ai microfoni del podcast Pit Talk, i recenti sviluppi del Circus potrebbero mettere in seria difficoltà un pilota affermato quale Sebastian Vettel.

Dopo il rinnovo di Leclerc e Verstappen, la permanenza del quattro volte campione del mondo in un top team è sempre più improbabile. “La Ferrari ha deciso di investire su Leclerc“ – spiega Turrini – “Estendendogli il contratto fino al 2024 hanno dimostrando di avere piena fiducia in lui“. L’esperto di Formula 1 poi aggiunge: “Per far sentire Leclerc ancora più a casa, a Maranello hanno anche ingaggiato Arthur, suo fratello, appena entrato in Ferrari Driver Academy“.

Our 2020 challenger is three weeks away. Send us a GIF of how you’re feeling 👀

Us right now 👇#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/gITE5KY5pQ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 21 gennaio 2020