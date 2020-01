Hamilton pronto a rinnovare fino al 2022

Hamilton starebbe negoziando un rinnovo con il team Mercedes sino al 2022. E’ questa la notizia lanciata da “La Gazzetta dello Sport” questa mattina. Il pilota anglo-caraibico è reduce dalla vittoria di cinque degli ultimi sei campionati del mondo in palio.

Secondo quanto affermato da Luigi Perna sul quotidiano italiano, le trattative sarebbero vicine a un punto di svolta Il pilota Mercedes sempre più vicino a rimanere nel team di Stoccarda: “Lewis Hamilton negozia con Mercedes il rinnovo del suo contratto” – ha affermato sulle pagine del quotidiano. “La trattativa, vedrà Hamilton prolungare il suo contratto fino alla fine del 2022. E’ piuttosto avanzata e si parla di 45 milioni di euro all’anno con bonus.”

Con il rinnovo, a stretto giro di posta, prima di Charles Leclerc, poi di Max Verstappen, si chiude un possibile maxi scambio che avrebbe visto approdare Hamilton in Ferrari. Se fino a qualche settimana fa poteva apparire plausibile un possibile passaggio dell’inglese al team di Maranello, ora la strada verso il rinnovo pare tracciata.

Un prolungamento di contratto che, nel caso venissero confermate le cifre trapelate, farebbe confermare il pilota Mercedes come più pagato del Circus. Nonostante il maxi rinnovo di Verstappen abbia fatto vacillare il primato, l’ex McLaren andrebbe a percepire circa 5 milioni in più rispetto al rivale.

Il pilota Mercedes, assieme allo stesso team tedesco, ha monopolizzato la recente era ibrida della Formula 1. A un passo dal record di Michael Schumacher, Hamilton insegue in questo 2020 la vittoria del settimo titolo mondiale. Questo numero che gli permetterebbe di eguagliare il numero di successi proprio del “Kaiser”.

This opera is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported License