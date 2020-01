Leclerc: sorpresa speciale per i propri tifosi

Il monegasco della Ferrari sembra aver riscosso un grande successo dopo il suo primo esordio con il team di Maranello, tanto da avere delle importanti novità in serbo

Che Charles Leclerc avesse del talento era ormai chiaro. Alla sua prima stagione in rosso, il giovanissimo pilota è entrato subito nei cuori dei tifosi, sia italiani che stranieri. Educato fuori dal circuito, scatenato in pista, autore di sorpassi e di lotte mozzafiato, Leclerc ha però deciso di lanciarsi in un nuovo business e di fare un passo in più proprio verso i suoi stessi tifosi.

A partire da quest’anno, infatti, gli appassionati che lo seguiranno durante il mondiale avranno la possibilità di usufruire di una tribuna speciale. Si tratterà di un vero e proprio spazio interamente dedicato al monegasco, grazie al quale i tifosi potranno condividere le emozioni di seguirlo a stretto contatto.

FIDELIZZAZIONE FIRMATA LECLERC

Queste tribune speciali saranno lanciate per la prima volta a Montecarlo e a seguire si avrà la possibilità di prenotare il proprio posto in tribuna durante il Gran Premio di Le Castellet. Sono entrambi due circuiti in cui Leclerc gode del maggior supporto, ma sicuramente verranno annunciate anche altre date.

Ma come funzionerà? Gli interessati dovranno prenotare il proprio posto a sedere per i due giorni di qualifiche e gara. Una volta entrati in queste speciali aree, ciascuno di loro sarà omaggiato con diversi gadget: cappellino, t-shirt e opuscolo tutti firmati. Ma non basta, ognuno porterà con sé anche uno zainetto da spiaggia personalizzato.

Insomma, se per alcuni può trattare di una mania di protagonismo, agli occhi di molti altri si tratta di una vera e propria opera di marketing. Una strategia di fidelizzazione con i fiocchi, che permetterà ai tifosi non solo di godersi la gara a stretto contatto con Leclerc, ma anche di condividere il proprio sostegno e la propria passione con altre persone.

UN OMAGGIO AI SUCCESSI

Dopo la brillante stagione dello scorso anno, per Leclerc si tratta forse anche di un piccolo riconoscimento personale. Del resto, il giovane pilota si è dimostrato non solo il più veloce in pista, ma ha anche dimostrato di avere carattere e coraggio per sfidare i grandi campioni.

E tra questi, anche il suo compagno di squadra. Se si analizzano le sue performance rispetto a quelle del tedesco è evidente la differenza tra i due, sebbene Vettel sia un quattro volte campione del mondo. Ma non è comunque tutto. Un ulteriore smacco Leclerc lo ha inflitto incoronandosi come miglior pilota in qualifica, ottenendo sette pole position.

Insomma, degli ottimi risultati che hanno fatto vivere grandi emozioni a chiunque. E se questi risultati dovessero ripetersi anche nel corso del 2020…ci sarà sicuramente da divertirsi!