Helmut Marko incorona Antonelli: “Nel 2026 metterà in crisi Russell”

Helmut Marko parla della superiorità della Power Unit di Brackley portando Antonelli a lottare subito per il vertice contro Russell

Questo nuovo inizio del mondiale ha già messo le idee in chiaro su chi potranno essere i favoriti per la conquista del titolo iridato. Recentemente, una voce autorevole come quella di Helmut Marko ha affermato che il team di Brackley non solo tornerà al vertice, ma vedrà una sfida interna infuocata tra George Russell e il giovane talento italiano Kimi Antonelli, con l’italiano che potrà dare molto fastidio al suo compagno di squadra.

Lewis Hamilton ha lasciato un vuoto enorme nel 2025, ma per il 2026 Marko ha visto una dinamica interna molto interessante. L’ascesa di Kimi Antonelli non è passata inosservata agli occhi di tutti. Nonostante la giovane età, Antonelli è considerato un talento generazionale. Secondo Marko, il pilota italiano non farà la seconda guida in questo campionato. La velocità pura mostrata nelle prime gare dove ha ottenuto anche le sue prime due vittorie suggerisce che George Russell dovrà guardarsi le spalle.

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I possibili scenari e il ritorno in pista

La stagione 2026 potrà svilupparsi in diversi modi, tutto dipenderà anche dal livello che mostreranno i rivali come Ferrari e McLaren. Se le “Frecce d’Argento” si mostreranno imbattibili allora potremmo prepararci ad uno scontro come quelli avvenuti all’inizio dell’era ibrida. Russell è sicuramente diventato il leader naturale del team ma con la pressione del pilota italiano potrebbero cambiare gli equilibri psicologici all’interno del box guidato da Toto Wolff.

Il prossimo appuntamento cruciale per testare queste gerarchie sarà il Gran Premio di Miami, previsto dal 1 al 3 maggio. Dopo le prime gare della stagione che hanno visto la Mercedes dominare la scena questo sarà un punto fondamentale per decidere l’andamento che avrà il campionato e se il dominio Mercedes predetto da Marko è realtà o se i rivali sapranno reagire alla velocità di Antonelli e Russell.