Toto Wolf e Lewis Hamilton i grandi assenti al gala FIA

È ufficiale, Toto Wolff e Lewis Hamilton non sono presenti al gala FIA di fine anno

Lewis Hamilton e Toto Wolff, come confermato da quest’ultimo, non stanno partecipando al gran gala della FIA in svolgimento in questi minuti a Parigi. Il boss Mercedes ha dichiarato tutto ciò dopo la rinuncia del team Mercedes al processo d’appello dopo quanto successo nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi. Il regolamento sportivo infatti, in base all’articolo 6.6, chiarifica come i primi tre piloti in classifica generale siano tenuti a partecipare alla cerimonia per ritirare i rispettivi premi. Ma dopo quanto accaduto domenica nel GP sul circuito di Yas Marina, le due punte di diamante della scuderia tedesca hanno deciso di dare forfait.

🏆 #FIAPrizeGiving2021 – The 2021 FIA Champions will be honoured tonight at the FIA Prize Giving Ceremony at the Carrousel du Louvre in Paris. Press release is out 👇https://t.co/AsNg0MgG0A — FIA (@fia) December 16, 2021

La Mercedes manda Allison

A seguito della rinuncia di Wolff è stato deciso di mandare James Allison, direttore tecnico del team, a ritirare il premio destinato al vincitore del titolo Mondiale costruttori. Si tratta dell’ottava vittoria consecutiva per la scuderia di Stoccarda.

Nella conferenza di questa mattina, il team principal Mercedes ha espresso il suo disappunto per i fatti accaduti sul finale del GP di Abu Dhabi. Toto ha anche assicurato ai media di non essere interessato a parlare con Michael Masi per non perdere la propria integrità. L’annuncio che Wolff e il sette volte campione del mondo non avrebbero partecipato al gala di stasera è arrivata poco dopo la decisione ufficiale di non ricorrere all’appello.

Il comunicato recita di tener conto che la Federazione ha deciso di formare una commissione interna per verificare nel dettaglio i fatti avvenuti sul circuito di Yas Marina nel Gran Premio di Abu Dhabi. Il team dichiara di essere arrivato alla conclusione che avere un chiarimento su questo aspetto possa servire di lezione per il futuro.

Salomoni Andrea