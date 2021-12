La Mercedes ritira il ricorso dopo Abu Dhabi

Con un comunicato, la Mercedes fa un passo indietro e ritira l’appello. All’interno del messaggio, anche i complimenti a Verstappen e Red Bull

Era ormai solo questione di tempo. Tutto il mondo del Motorsport attendeva una presa di posizione definitiva della Mercedes riguardo agli eventi dell’ultimo GP corso ad Abu Dhabi. Domenica sera, il team di Stoccarda aveva infatti fatto sapere di voler fare ricorso contro l’esito della gara, che ha visto Max Verstappen campione dopo una scorretta applicazione del regolamento sotto regime di Safety Car. Da quel momento, il silenzio assoluto, del team e del proprio pilota coinvolto.

Ma è con oggi che si “conclude” la vicenda. Un comunicato di Mercedes, diffuso sui suoi canali social ufficiali, ha infatti riportato la volontà di fare un passo indietro, collaborando però alla creazione e al funzionamento ottimale di una nuova commissione sportiva che si occupi del miglioramento del futuro della Formula 1.

MERCEDES RITIRA IL RICORSO: “COMPLIMENTI A RED BULL E MAX”

Sul canali ufficiali del team campione del mondo costruttori 2021, le parole indirizzate alla Formula 1 e a tutti i fan. “Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli per ciò a cui avevamo assistito. Certamente, perdere una gara è parte del gioco, ma è diverso quando si perde fiducia nelle corse. Insieme a Lewis, abbiamo riflettuto molto bene su come rispondere agli eventi del finale di stagione di Formula 1. Siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e pensiamo che ogni competizione debba essere vinta per merito. Nella gara di domenica molti hanno sentito, noi compresi, che le cose non stessero andando nel verso giusto. La ragione per la quale abbiamo protestato contro il risultato della gara di domenica è stata perché i regolamenti riguardanti la Safety Car sono stati applicati in maniera nuova, il che ha influenzato il risultato della gara, dopo che Lewis era stato al comando e in corsa per vincere il titolo“.

“Abbiamo fatto appello nell’interesse della correttezza e, da allora, abbiamo instaurato un dialogo costruttivo con la FIA e la Formula 1 per avere chiarezza per il futuro, così che tutti gli sfidanti possano conoscere le regole in base alle quali corrono e come queste vengono poi applicate. Così, accogliamo la decisione della FIA di istituire una commissione per analizzare a fondo ciò che è accaduto ad Abu Dhabi e per migliorare la stabilità delle regole, della governance e del processo decisionale in Formula 1. Apprezziamo inoltre che abbiano invitato team e piloti a esserne parte. Il team Mercedes-AMG Petronas lavorerà attivamente al fianco di questa commissione per costruire una Formula 1 migliore, per ogni team e ogni appassionato che ama questo sport tanto quanto lo facciamo noi […] e con la presente ritiriamo il nostro ricorso“.

“LEWIS SPORTIVO INECCEPIBILE E MODELLO PER MILIONI DI PERSONE“

E poi le congratulazioni al neocampione del mondo e al team Red Bull: “Vorremmo esprimere il nostro sincero rispetto per i risultati ottenuti in questa stagione. Avete reso epica questa lotta per il titolo del campionato di Formula 1. Max, ci congratuliamo con te e con tutto il team. Non vediamo l’ora di sfidarti in pista la prossima stagione. E, per concludere, sebbene il Campionato Piloti non si è concluso come volevamo, non potremmo essere più orgogliosi della nostra squadra. Lewis, sei il più grande pilota nella storia della Formula 1 e hai guidato col cuore per ogni giro di questa stagione incredibile. Sei uno sportivo impeccabile dentro e fuori la pista e hai fornito una prestazione ineccepibile. Come atleta e come modello per milioni di persone in tutto il mondo, ti rendiamo onore […]”.