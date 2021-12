Charles Leclerc è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone fatto per tornare da Abu Dhabi

Il weekend scorso si è chiuso un mondiale di Formula 1 che non si dimenticherà facilmente. La battaglia titanica tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, la bagarre tra Alpine e AlphaTauri e il terzo posto di Scuderia Ferrari in campionato costruttori hanno animato una stagione 2021 ancora (e purtroppo) caratterizzata dalla pandemia di Coronavirus. Dopo la positività ad inizio 2021 di Charles Leclerc, il monegasco è risultato ancora positivo al Covid-19 dopo un tampone per il ritorno da Abu Dhabi.

Tramite un comunicato ufficiale, Scuderia Ferrari ha notificato via Twitter tifosi ed appassionati della positività di Charles Leclerc, tranquillizzandoli riguardo la sua condizione. Il 24enne, infatti, è attualmente a Monaco in isolamento, ma non presenta sintomi gravi. Leclerc si auto-isolerà in casa sua fino a negatività comprovata, secondo i protocolli sanitari attualmente in vigore.

IL COMUNICATO DI SCUDERIA FERRARI:

Nel comunicato fatto dalla Scuderia di Maranello su Twitter, si legge: “Il pilota della Scuderia Ferrari Mission Winnow Charles Leclerc è risultato positivo al test per il Covid-19. Secondo i protocolli richiesti dalla Federation Internationale de l’Automobile e dal team, Charles è stato testato al suo ritorno da Abu Dhabi. Attualmente si sente bene. Presenta solo sintomi lievi e si auto-isolerà a casa“.

In totale, dall’inizio della pandemia, quindi tra la stagione 2020 e 2021, il Coronavirus ha colpito diversi piloti: primo fra tutti Sergio Perez, che ha dovuto dare forfait per il GP di Silverstone 2020, a cui è seguita la positività dell’ex compagno di squadra in Racing Point Lance Stroll. Successivamente, anche Lewis Hamilton ha contratto il virus e ha dovuto saltare il GP di Sakhir 2020. Durante la pausa invernale, invece, hanno contratto il Covid-19 Charles Leclerc, Lando Norris e Pierre Gasly. Ultimo in ordine temporale, il finlandese Kimi Raikkonen, che ha saltato il GP d’Italia 2021 a Monza.