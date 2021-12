Timore in casa Haas: carenza di telai dopo gli ultimi incidenti

Mancano nuovi telai a sostituzione di quelli danneggiati nell’ultimo Gran Premio. Gunter Steiner e Haas non nascondono il proprio timore

Domenica si correrà ad Abu Dhabi l’ultima gara di questa grandissima stagione di Formula 1, ma vi è una squadra che rischia di non correre. O, perlomeno, di farlo ma con un handicap. Si tratta del fanalino di coda della classifica costruttori, la Haas, il cui timore è quello di non avere telai per gareggiare negli Emirati Arabi. Questo problema si deve ai danni subiti dalle monoposto della scuderia, in particolare quella di Nikita Mazepin, negli ultimi GP in Qatar e Arabia Saudita.

Il Russo ha corso già a Jeddah con un telaio di riserva, avendo danneggiato quello di Losail, più leggero, per colpa dei cordoli. Chassis, quello di Doha, pagato dal padre e non dalla scuderia. Ma dopo la prima ripartenza a seguito della bandiera rossa, avrebbe compromesso anche quello di scorta a causa del tamponamento ai danni di Russell.

Per quanto riguarda il suo compagno di squadra, i problemi sarebbero nettamente di minore importanza. Nonostante a causare la prima bandiera rossa fosse stato proprio Mick Schumacher durante il GP dell’Arabia Saudita, sembra che il suo telaio non abbia subito lesioni eccessivamente importanti. Sebbene sia stato fortunato, il giovane figlio del Kaiser è stato messo a conoscenza delle condizioni poco favorevoli in cui il compagno e la scuderia si trovano.

It was a premature end to the Saudi Arabian Grand Prix for Mick Schumacher after he hit the barriers on Lap 10 💥#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/NOZfN3xKFH — Formula 1 (@F1) December 6, 2021

STEINER: “NON C’È STATO TEMPO PER CREARE NUOVI COMPONENTI”

“Nelle due ultime gare, non solo in Arabia Saudita ma anche in Qatar, abbiamo avuto alcuni danni e non c’è stato tempo per creare nuove parti“, ha spiegato Steiner. “Il nostro stock è piuttosto basso, ma ne abbiamo abbastanza [ali e fondi] per fare la gara se non avremo grossi incidenti venerdì. Andrà tutto bene. Il cambio di telaio è il più importante perché, ovviamente, abbiamo avuto due telai danneggiati. Non siamo in una situazione di panico, dobbiamo solo stare attenti venerdì” conclude il team principal della scuderia americana. Dunque bisogna scongiurare incidenti durante le prove libere affinché i due piloti possano disputare l’ultima gara della stagione.

Anche Mazepin dice la sua riflettendo sul momento di difficoltà in cui la sua squadra si trova: “Ho usato il telaio di riserva fin dal Qatar, che era il telaio pesante. Il telaio di riserva è stato rottamato in Arabia Saudita, quindi questo ci lascia con un telaio che abbiamo entrambi abbandonato, io e il mio compagno di squadra, all’inizio dell’anno. Ma è la nostra unica opzione per andare in pista e dobbiamo usare quello”.