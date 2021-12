GP Abu Dhabi, conferenza stampa di Hamilton e Verstappen

Manca solo il GP di Abu Dhabi per mettere un punto a questa pazza stagione, chi la spunterà tra Hamilton e Verstappen?

I due contendenti al titolo mondiale 2021 sono testa a testa anche nelle conferenze del giovedì. Arrivati a pari punti all’ultimo weekend della stagione, entrambi sono consapevoli della grande posta in gioco: per l’olandese sarebbe il primo mondiale, per il britannico l’ottavo, cosa che lo porterebbe direttamente nell’olimpo dei grandi della Formula 1. Chiaramente c’è tensione nell’aria, quella voglia di scendere in pista per dimostrare le proprie capacità ma soprattutto la voglia di tagliare il traguardo per primi. Chissà chi sarà il campione 2021: al GP di Abu Dhabi l’ardua sentenza.

HAMILTON: “LOTTO PER DIVENTARE CAMPIONE”

L’ultima conferenza stampa dell’anno si conclude con la coppia Hamilton-Verstappen. Ai microfoni, parla Hamilton: “Siamo in un territorio nuovo come team Mercedes, perché in questi anni non ci ha mai raggiunto nessuno. Con la stagione che abbiamo vissuto, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di gruppo. Nessuno ha mai vinto otto titoli in passato, mi sento grato per ciò. In questi giorni sono rimasto a Dubai ad allenarmi, recuperando anche dall’ultima gara. Il tutto, per arrivare qui al massimo delle forze“.

Riguardo la possibilità di un incidente con l’olandese, il britannico ha risposto: “Non posso controllare ciò che accade attorno a me. Mi occupo di me stesso e di quel che faccio io. Non ho alcuna preoccupazione e sono qui per fare un bel lavoro. Nelle ultime gare ci siamo trovati in una posizione invidiabile e dobbiamo continuare così. Al momento mi sembra un campionato come un altro. Ogni anno, comunque, mi sembra di partire da zero. Non mi presento mai come il numero 1 e ad inizio stagione non mi considero mai il campione. Lotto per diventarlo”.

VERSTAPPEN: “QUI AD ABU DHABI OBIETTIVO VITTORIA”

L’olandese Max Verstappen si è espresso sulla stagione 2021: “È stata una stagione molto piacevole, me la sono assaporata molto con i suoi alti e bassi. Dopo lo scorso anno, non avrei mai pensato di trovarmi a lottare per il titolo mondiale, per di più all’ultimo Gran Premio. Dobbiamo essere fieri di tutto il lavoro di squadra che ci ha permesso di arrivare fin qui. Dopo la gara in Arabia Saudita sono stato a Dubai, mi sono rilassato e ho staccato un po’ prima di venire qui”.

“Un possibile contatto con Hamilton? Come pilota non pensi all’incidente, cerchi solo di affrontare il weekend in modo normale e di concentrarti sulla gara. I media parlano di queste cose, ma io sono mi sono preparato nel modo migliore e sono arrivato qui con un obiettivo: vincere“, ha affermato Verstappen per concludere.