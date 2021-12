GP Arabia Saudita, gara: follie a Jeddah, vince Hamilton ma succede di tutto!

Hamilton e Verstappen danno vita a un grande show in Arabia Saudita: vince il britannico che aggancia il pilota Red Bull in testa al Mondiale

Che mondiale stiamo vivendo, e non è una novitò. Nel Gran Premio di Arabia Saudita Hamilton e Verstappen si sfidano, si ingaggiano e si spintonano all’ultima sportellata. Il britannico vince una gara mentale oltre che di velocità contro il rivale Red Bull, che chiude in seconda posizione. Ora i due si trovano a pari punti in vista dell’ultima, a questo punto imperdibile, gara della stagione.

Il giro 13 sarebbe potuto essere il turning poit della stagione. Dopo l’incidente di Schumacher le barriere di curva 23 necessitano una riparazione e costringono la direzione gara a esporre bandiera rossa. Un jolly clamoroso per Max Verstappen che ha così la chance di cambiare gli pneumatici, smarcando la sosta, ripartendo dalla testa della corsa. Fortunatamente non sarà questo episodio a decidere il mondiale ma al termine della gara restano tanti dubbi sulla gestione della corsa da parte del direttore di gara Michael Masi.

DUELLO ALL’ULTIMO SANGUE

Una gara che vale un Mondiale. Prima la fortuna bacia Verstappen, rimasto in pista a differenza del rivale prima dell’esposizione della prima bandiera rossa. Si riparte ed è altra polemica: Hamilton parte meglio ma Verstappen mantiene la posizione tagliando curva 1. Nemmeno il tempo di ripartire ed altra bandiera rossa dopo una carambola tra Perez e Leclerc prima, Mazepin e Russell successivamente nel rallentamento.

A questo punto la Federazione contratta discutibilmente la posizione di ripartenza con Red Bull. Si decide di retrocedere l’olandese dietro ad Hamilton, con Ocon a scattare dalla pole. Al via, il terzo di questa folle corsa, Verstappen sfrutta la gomma media appena montata e passa sia Hamilton che Ocon con una staccata da cineteca. Il britannico si sbarazza velocemente del pilota Alpine e si mette alla caccia. Dopo una serie di Virtual Safety Car Hamilton tenta l’attacco e ancora una volta Verstappen taglia la prima chicane per mantenere la posizione.

Red Bull decide così di riconsegnare la posizione alla Mercedes. Verstappen rallenta moltissimo prima dell’ultima curva per provare a contrattaccare Hamilton grazie al DRS ma il sette volte campione del mondo non capisce l’intenzione e tampone il rivale. E’ botta e risposta via radio mentre Hamilton, con l’ala anteriore danneggiata va a riprendere Verstappen che lo lascia, anche in questo caso con qualche polemica, andare avanti. Ci saranno strascichi nel post gara.

URLO STROZZATO IN GOLA PER OCON

Non solo lotta per la vittoria di tappa e titolo mondiale. Valtteri Bottas ed Esteban Ocon si contendono sino all’ultimo metro il podio con il finlandese ad avere la meglio al fotofinish. Settima e ottava posizione per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, anch’essi in lotta per tra loro fino alle ultime fasi della gara. Buon risultato anche per le McLaren di Daniel Ricciardo e l’AlphaTauri di Pierre Gasly, rispettivamente in quinta e sesta posizione. Chiudono la zona punti un ottimo Antonio Giovinazzi in nona posizione e la seconda McLaren con Lando Norris, decimo.